Ormai da qualche giorno si vocifera che Belen Rodriguez abbia un nuovo fidanzato dopo le turbolenze vissute in amore con Angelo Galvano, ultimo partner della showgirl. Non solo, l’ultimo anno è stato per lei molto difficile, data la sofferenza per la separazione da Stefano De Martino e da altri fidanzati, che l’hanno portata poi a doversi fermare per un certo periodo in modo da riprendersi e da occuparsi di sè stessa. Ma veniamo a noi. Proprio ieri Gabriele Parpiglia aveva lanciato un gossip incredibile: un uomo misterioso è stato fotografato in casa di Belen Rodriguez in piena notte.

Rocio Munoz Morales a cena con Stefano De Martino senza Raoul Bova/ Cosa c'è dietro?

Subito i fan hanno pensato che la bella showgirl abbia iniziato una nuova relazione, e immediatamente sono partite le scommesse per scoprire chi fosse. Inizialmente Gabriele Parpiglia aveva dichiarato che l’uomo in questione doveva mantenere segreta la sua identità per via del suo cognome importante e soprattutto, perchè prima di uscire allo scoperto avrebbe dovuto risolvere alcune questioni su sè stesso. Di chi si tratterà? Oggi 6 aprile 2025 c’è un aggiornamento non da poco: il presunto fidanzato di Belen Rodriguez non è poi così segreto! Andiamo a vedere di chi si tratta.

Antonino Spinalbese e Belen tornano insieme?/ Lui rompe il silenzio: "Ho il cuore occupato"

Belen Rodriguez, ritorno di fiamma con Stefano De Martino? Le ultime ipotesi

A quanto pare, l’uomo misterioso entrato di notte in casa di Belen Rodriguez sarebbe Stefano De Martino. Ebbene sì, il conduttore è stato visto mentre camminava velocemente fuori dalla casa dell’ex moglie e subito è partito il secondo round della ship. Gabriele Parpiglia ha avvisato i fan pubblicando un video su Thread in cui si vede l’ex marito di Belen entrare in una macchina dopo essere uscito dalla casa della Rodriguez. “Sintonia ritrovata ? Lui NERVOSO FA avanti e indietro in casa di lei per provare a sfuggire ai paparazzi che da un mese lavorano in cerca di conferme, della foto conferma“, dice il giornalista sui social, “Il racconto, senza fantasie e giudizi ma la cronaca di questi ultimi trenta giorni la trovate nella mia newsletter”. Sarà davvero un ritorno di fiamma?

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, è ritorno di fiamma? Beccati insieme/ Gossip acceso: "Ritrovati"

Molte sono le ipotesi per cui Stefano De Martino si trovava a casa di Belen Rodriguez. Non dimentichiamoci che i due hanno un figlio, Santiago, che oggi 12enne è unitissimo ai suoi genitori. Il conduttore potrebbe dunque aver raggiunto l’abitazione della showgirl per un’emergenza o semplicemente per discutere di problemi familiari. L’altra ipotesi, quella che fa sperare i fan, è che i due stiano tornando insieme dopo tanto tempo, ma resta tutto ancora da accertare. Voi cosa ne pensate?