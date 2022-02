Belen Rodriguez: tra gli ex Marco Borriello, Fabrizio Corona, Andrea Iannone/ I fan tifano ritorno con..

Si dal suo arrivo in Italia la vita sentimentale di Belen Rodriguez è stata particolarmente tormentata, alla ricerca del grande amore che potesse permetterle di trovare quella serenità a lungo inseguita. E anche ora che è una mamma gli intoppi non sono mancati. la showgirl credeva infatti di avere trovato il grande amore in Stefano De Martino, l’unico a essere diventato suo marito e papà del suo bambino Santiago, ma anche questa relazione non è andata come lei si sarebbe aspettata. L’argentina ha così conosciuto l’hairstylist Antonino Spinalbese, per cui ha vissuto una passione travolgente al punto tale da decidere di mettere in cantiere una figlia dopo pochi mesi, ma anche in questo caso la sorpresa si è rivelata amara.

Almeno ufficialmente la neo conduttrice de “Le Iene” si dichiara single e intenzionata a concentrarsi sui suoi bambini, ma sembra difficile credere che il riavvicinamento con l’ex concorrente di “Amici” sia dettato semplicemente dalla gestione del suo bambino. I due appaiono infatti davvero in confidenza, anche se per ora preferiscono non sbilanciarsi sulla natura del loro rapporto.

Quando non era ancora popolare come ora Belen era stata letteralmente travolta dalla bellezza di Marco Borriello, uno dei calciatori più apprezzati a inizio anni 2000. Molti pensavano in quel periodo che i due potessero fare sul serio, ma il loro legame si è incrinato in seguito alla partecipazione di lei a “L’Isola dei famosi”, dove avrebbe avuto un flirt con Rossano Rubicondi.

Decisamente turbolento, ma fortissimo invece il sentimento che lei ha provato per Fabrizio Corona. Complice il lavoro di lui, non sono mancati gli scatti bollenti e, a volte anche gli scandali, in quel periodo, ma anche in questo caso, complice due caratteri impetuosi dirsi addio è stato inevitabile (la showgirl era in attesa di un bambino che ha perso). Una volta terminato il matrimonio con Stefano, è poi arrivato nel suo cuore Andrea Iannone, ma in questo caso molti avevano pensato che la loro love story fosse nata soprattutto per dimenticare l’amarezza per la fine di quel grande amore. Ora messe da parte le reciproche delusioni, tutto potrebbe essere cambiata e i “De Martinez” potrebbero tornare a fare sognare i loro fan al più presto.

