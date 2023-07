Belen Rodriguez tradisce Stefano De Martino?/ Spunta il gossip sul “terzo incomodo” Elio

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono protagonisti di una nuova crisi d’amore?

Belen Rodriguez ha tradito Stefano De Martino, con un “terzo incomodo”, di nome Elio? É il punto di domanda che sorge spontaneo, dal momento che il gossip made in Italy vede incessante il chiacchiericcio mediatico di un presunto flirt top secret in corso per la modella argentina, rispetto ad alcuni scatti emersi e in circolo. Si tratta di una serie di fotografie realizzate nella residenza di Ignazio Moser, il compagno della sorella dell’argentina, Cecilia Rodriguez. Immagini che immortalano Belencita mentre stringe la mano all’uomo misterioso, passato al centro della cronaca en rose con il nome di Elio.

E non mancano, le malelingue, tra esperti e amanti del gossip, che verrebbero Belen Rodriguez protagonista di un amore segreto con il sospetto “terzo incomodo” tra l’argentina e lo storico amore e consorte, da cui lei ha avuto il figlio primogenito Santiago: Stefano De Martino.

L’esperta di gossip Deianira Marzano farebbe luce sul curioso caso degli scatti misteriosi, con delle rivelazioni esplosive attorno al gossip malevolo. La blogger attiva via social riprende testualmente la voce sul sospetto triangolo amoroso: “Deianira sono una conoscenza di Elio. Ti posso confermare che si sentiva già prima, nel periodo dove poi si è messa con Antonino e non da amici. Altre cose le so ma non le posso dire. Ti posso dire che Elio ancora tre anni fa disse ‘non ci fa nulla con Antonino, è un parrucchiere’”. E l’ultimo riferimento é ad Antonino Spinalbese, l’hairstyler che subentrava di recente nel cuore dell’argentina e al posto di Stefano, tanto da renderla madre per la seconda volta di Luna Marie, prima di un ritorno di fiamma tra i consorti.

Si infiamma il gossip sul triangolo amoroso

Ma non é tutto. Perché la voce insider, poi, aggiunge: “Ho sentito un audio di Belen che lo invitava da lei e so anche che da tempo la cosa era rimasta in sospeso. Non saprei… se non che ti posso dire che lui lavora con i motori, ha molto stile e classe. Ce lo vedo ma ultimamente è molto discreto, anzi più del solito (e ho capito il perché)”.

Insomma, con le nuove indiscrezioni non si direbbe azzardata l’ipotesi che Belen Rodriguez e Stefano De Martino stiano vivendo una crisi coniugale.

