I fan, sempre molto affezionati a Belen Rodriguez, nel bene e nel male, spesso si mostrano preoccupati dal suo stato di salute. La showgirl, infatti, non ha vissuto momenti semplici in seguito alla sua seconda rottura con l’ex marito Stefano De Martino e per questa ragione spesso i suoi seguaci hanno fatto caso a piccoli dettagli come i suoi occhi, il suo aspetto e inevitabilmente anche il suo peso. Il tutto, non per criticare ma semplicemente perché hanno a cuore la splendida showgirl argentina, da sempre amatissima dai suoi fan e non soltanto. Nell’ultimo video condiviso sui social da Belen Rodriguez, ad esempio, non sono mancati i commenti sul suo peso. Nel dettaglio, alcuni follower che seguono assiduamente la bella showgirl, si sono accorti della sua magrezza.

Belen Rodriguez troppo magra? Risponde la mamma

Una fan, commentando un video postato su Instagram, ha definito Belen Rodriguez “bellissima ma un po’ troppo dimagrita”, invitandola poi a sorridere, alludendo ad alcuni problemi della splendida modella. A rassicurare gli animi, però, ci ha pensato Veronica Cozzani, la mamma di Belen, molto legata alla figlia così come ai suoi fratelli Cecilia e Jeremias. La mamma di Belen Rodriguez, in risposta al commento, ha scritto: “Quando era piccola la chiamavano spaghetti. Te lo dico io che sono la mamma. In tv sei sempre più gordita (più pienotta, ndr)!”. Dunque, secondo Veronica Cozzani, Belen non avrebbe alcun problema di peso: la showgirl ha sempre avuto un fisico invidiabile, anche adesso che ha 40 anni.

Un messaggio chiaro ai follower, dunque, da parte della mamma di Belu, a non preoccuparsi per la sua salute: la figlia starebbe infatti benissimo e non avrebbe assolutamente alcun problema di peso. Magari non è il periodo migliore della sua vita e questo sembra evidente, ma Belen non ha alcun problema fisico né tantomeno di salute. Parola di mamma.