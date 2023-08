Belen Rodriguez ufficializza la storia con Elio Lorenzoni/ Pubblica le foto e ‘provoca’: “Scatenatevi!”

Belen Rodriguez pubblica le prime foto insieme a Elio Lorenzoni e ufficializza la sua nuova relazione

Belen Rodriguez lascia tutti senza parole e pubblica su Instagram alcune foto che la vedono insieme a Elio Lorenzoni. Con un semplice gesto ma d’effetto la showgirl argentina ufficializza la sua nuova relazione dopo i gossip delle ultime settimane. Negli scatti in bianco e nero Belen è bellissima al fianco di Elio che la tiene per mano. Entrambi sfoggiano grandi sorrisi ma non sono soli negli scatti, bensì ma affiancati da alcuni amici.

Alle foto che li vedono insieme segue anche una in cui si vede solo Elio Lorenzoni in posa, come a mostrare ai suoi follower il fascino del nuovo compagno. Ma non è tutto, perché l’ultimo scatto del carosello fotografico vede ancora Belen ed Elio insieme ma dieci anni fa.

“1,2,3 scatenatevi. Ultima foto 10 anni fa……” è la didascalia ‘provocatoria’ che Belen affianca agli scatti che la vedono con Elio Lorenzoni. L’appello lanciato al web ha avuto sin da subito i suoi risultati, visto che i follower della showgirl si sono letteralmente scatenati nei commenti. C’è chi si complimenta per la nuova coppia, chi invece si dice dispiaciuto per Stefano De Martino e scrive: “Fino a qualche mese fa avevi detto a Verissimo che se eri tornata per la seconda volta con Stefano e perché provavi un amore profondo e poi che è successo… sono senza parole spero tanto che Stefano trovi l’amore della sua vita perché con te è sempre così ti innamori con una facilità di altri uomini”; chi, infine, le lancia una stoccata “E te lo prendevi dieci anni fa Elio, così evitavi tutti i casini che hai combinato!”

