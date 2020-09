Belen Rodriguez/ Un’estate di amori e baci ma Stefano De Martino..

Un’estate di amorazzi e baci, questa è quella che sta per concludersi per Belen Rodriguez. La bella argentina in questi mesi è stata sempre al centro dell’attenzione e sotto l’occhio attento dei paparazzi pronti a coglierla in flagrante insieme all’erede di Stefano de Martino (e riuscendoci in qualche frangente) ma dove sta la verità? Belen Rodriguez ha davvero tempo e modo di innamorarsi ancora adesso? La sua storia con Stefano de Martino è finita proprio in concomitanza della fine del lockdown e con la possibilità per tutti di spostarsi. In quel momento lui è sparito rifugiandosi a Napoli, e lei ha dato di matto sui social mostrandosi affranta e delusa dopo la fine della sua relazione con il marito. Da allora in poi il gossip è impazzito tirando i due in mezzo ad un triangolo amoroso insieme ad Alessia Marcuzzi. I tre hanno smentito (anche se è servito a poco per qualche settimana) e poi hanno dato il via alle loro vacanze nostrane.

BELEN RODRIGUEZ TRA ANTONIO SPINALBESE A STEFANO DE MARTINO?

In questi mesi, Belen Rodriguez è finita prima in copertina per un presunto bacio con l’imprenditore Gianmaria Antinolfi. Il caos è scoppiato subito e il loro bacio ha fatto il giro del web almeno fino a quando gli stessi paparazzi, a partire da Maurizio Sorge, hanno liquidato la cosa come una questione di business, almeno da parte dell’imprenditore che avrebbe usato la showgirl rubandole questo bacio. Dopo l’imprenditore è arrivato Antonio Spinalbese. I due avrebbero bruciato già le tappe (tant’è che lui sarebbe andato a casa di lei e vi avrebbe passato la notte), hanno condiviso un tatuaggio e anche un bacio finito sui giornali. Sarà davvero lui il nuovo amore di Belen? I fan sono pronti a rivedere l’argentina insieme a Stefano de Martino soprattutto adesso che i due sono nuovamente a Milano in pianta stabile e si occupano tutti i giorni del piccolo Santiago. Il miracolo d’amore si paleserà ancora?



