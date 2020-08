Belen Rodriguez, vacanze con Cecilia e Santiago/ Frecciata all’ex Stefano De Martino?

Belen Rodriguez sta trascorrendo qualche giorno di vacanza in barca con la sorella Cecilia e il figlio Santiago. La bellissima showgirl argentina, dopo aver trascorso buona parte del mese di Luglio nella “Isla” di Ibiza, è tornata in Italia. Dapprima Milano dove ha scaturito moltissima curiosità un video pubblicato online in cui si vede l’arrivo in aeroporto e l’incontro con l’ex marito Stefano De Martino; un incontro che a detta di molti sarebbe stato freddo e distaccato. In realtà guardando bene il video si capisce davvero poco, ma una cosa è certa: la bellissima Belen nemmeno il tempo di tornare a Milano che è nuovamente partita con il figlio Santiago e la sorella Cecilia Rodriguez con direzione Capri. La conferma è arrivata dalle foto pubblicate sui social in cui la showgirl mostra senza paura ed esitazione un lato b da urlo che fa impazzire tutti i fan.

Belen Rodriguez ha una nuova fiamma?

In queste ore però un particolare non è passato inosservato a chi non si perde una foto di Belen Rodriguez: si tratta del libro “Un’affollata solitudine” di Fernando Pessoa che si intravede in una delle foto pubblicate su Instagram. Un dettaglio che moltissimi fan hanno collegato all’ex compagno Stefano De Martino: possibile che la Rodriguez abbia voluto lanciare una frecciata all’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi? Non tutti però la pensano allo stesso modo, c’è chi ha ipotizzato che questa “frecciatina” possa essere indirizzata a tutti quelli, magazine di gossip compresi, che da settimane stanno affibbiando nuovi flirt alla bella argentina. Dopo il bacio con Gianmaria Antinolfi paparazzato dal settimanale Chi, c’è chi pensa possa esserci una simpatia tra la bella showgirl e Michele Morrone, l’attore del film “365” che ha registrato un vero e proprio record di views sul colosso Netflix. Possibile che tra i due ci sia davvero una simpatia? Non è chiaro, anche se il bel Morrone ha più volte lasciato dei likes alle foto di Belen. Che sia un segnale?



