Belen Rodriguez e il regalo di Stefano De Martino che finisce in vendita: la showgirl cede la Birkin a 10 mila euro

Belen Rodriguez ha problemi finanziari? E’ la bomba trapelata nelle ultime giornate, con la showgirl argentina che si è resa protagonista di un gesto nelle scorse ore che non è passato inosservato ai suoi follower. La modella sudamericana ed ex moglie di Stefano De Martino avrebbe messo in vendita una della sue borse marchiate e che le sarebbe stata regalata proprio dall’ex marito. Una borsa dal valore di circa dieci mila euro che è stata beccata da alcuni utenti su dei siti di compravendita. Intanto Belen non ha commentato la questione, ma ovviamente il gesto è stato notato da molti. E riguardo all’accaduto la showgirl non si è espressa, anche se di recente ha colto occasione per parlare dell’ex marito, ammettendo tutta la sua stima nei confronti dell’attuale conduttore di Affari Tuoi:

“Il ragazzo è bravo, furbo, è capace. Ma è vero che è nato come ‘il fidanzato di Belen’. Anch’io vorrei trovare un fidanzato che mi faccia dire ‘sono la fidanzata di’. Però, a parte questo, che gli vuoi dire a Stefano?” Segnali di disgelo dunque dopo che gli ultimi anni si sono rivelati piuttosto complicati per la ex coppia.

Belen Rodriguez e il regalo di De Martino

Qualche anno fa la showgirl argentina si era lasciata sorprendere dall’allora marito Stefano De Martino. Il noto conduttore campano ha infatti regalato alla showgirl argentina e nota conduttrice una borsa, una Birkin dal valore non definito ma comunque superiore ai 10 mila euro in occasione del 30esimo compleanno di Belen.

La stessa Rodriguez ha deciso di rimettere mano al guardaroba e di mettere in vendita la preziosa borsa. Non è stato rivelato ufficialmente il motivo, chissà che la stessa Belen non decida di rompere il silenzio sui social dopo che molti hanno notato la sua borsa messa in vendita.

