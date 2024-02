Belen Rodriguez, viaggio in Scozia senza Elio Lorenzoni/ “Mi piace la gente seria, non i burloni…”

Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni, gli ultimi rumor sulla presunta rottura

In un modo o nell’altro, il nome di Belen Rodriguez – sicuramente suo malgrado – è spesso e volentieri al centro di curiosità e novità legate al gossip. Per alcune settimane aveva destato sospetto la sua assenza dai social, prima che a prendere la scena fosse la sua nuova liaison con Elio Lorenzoni dopo la rottura con Stefano De Martino. Dichiarazioni al miele, scatti romantici e tanta voglia di ripartire; qualcosa però sembra essersi inceppato.

Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni si sono lasciati/ Storia finita dopo 5 mesi: scoop di Novella 2000

Le ultime indiscrezioni sul conto di Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni sono infatti tutt’altro che liete e arrivano da una fonte piuttosto attendibile: Roberto Alessi, direttore di Novella 2000. Come riporta Today, sarebbe infatti arrivata al direttore del magazine una voce riferita ad una possibile rottura di coppia ma, come da lui stesso sottolineato, potrebbe anche trattarsi di una pausa di riflessione per ripartire più forti che mai.

Belen Rodriguez mamma innamorata di Luna/ Sorrisi e giochi al parco: di Elio Lorenzoni non c'è traccia

Belen Rodriguez, un viaggio in ‘solitaria’ per ritrovare se stessa: “Mi piace aver imparato a dire no…”

“Sono stato fermato da una coppia di Brescia, viene fuori la notizia che Belen ed Elio si erano lasciati. Pare che sia finita, mi auguro che sia solo una pausa di riflessione. Lei è andata in Scozia a ritrovare se stessa e ha preso un cottage. Doveva andare a Dubai con lui…”. Questa la rivelazione di Roberto Alessi – direttore di Novella2000 – a proposito della possibile rottura tra Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni. In attesa di conferme ufficiali, il portale riporta come la showgirl sia effettivamente partita per il Nord Europa.

Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni si sono lasciati?/ L'ipotesi di Fabrizio Corona: "Lei è libera e felice"

“Mi piace viaggiare, non scappare. Mi piace ascoltare i silenzi e chi rispetta le pause. Mi piace la gente seria e non mi piaccioni i burloni. Mi piacciono un sacco di cose, ma soprattutto mi piace aver imparato a dire di no”. Queste le parole di Belen Rodriguez – come riporta Today – scritte sui social. Manifesto di ciò che sta attualmente vivendo la showgirl; sola alla volta della Scozia per dimostrare come si possa bastare anche da soli e, forse, trovare una nuova chiave di volta per affrontare al meglio la vita nel futuro più prossimo.











© RIPRODUZIONE RISERVATA