Belen Rodriguez, video “ballo dei capezzoli” a C’è posta/ Infiamma social “Pazzesca!”

Belen Rodriguez torna a C’è posta per te e infiamma i social. Tutto merito della sua bellezza, che la showgirl argentina sa esaltare sapientemente. In studio si è presentata con un abito rosa cipria un po’ castigato: lungo, ampio, morbido e girocollo. Ma Belen Rodriguez lo ha reso sexy. Lo ha fatto notare Luciana Littizzetto: «Ti faccio i complimenti per questo vestito di pelle di salsiccia. Lei non ha un seno, ha i capezzoli sparati». L’ex moglie di Stefano De Martino ha subito replicato: «Sai, c’ho riflettuto, ho provato con i copri capezzoli, ma non c’era verso e quindi li ho lasciati così liberi, in vista, ma se li vuoi, puoi prendere i capezzoli finti, quelli di gomma».

ILARIA, SORPRESA ALLE SORELLE "ORFANE DI MAMMA E PAPÀ"/ "Vi amo" (C'è posta per te)

Un particolare esaltato poi da un breve balletto che i social hanno ribattezzato subito “Belen dance”. Maria De Filippi le ha chiesto di abbozzare un balletto sensuale per insegnare a Luciana Littizzetto ad essere più sexy, la sua mini esibizione ha fatto impazzire i social.

LA “BELEN DANCE” FA IMPAZZIRE I SOCIAL

C’è pure chi è rimasto impressionato da come Belen Rodriguez si è presentata al postino di C’è posta per te al momento della consegna della busta. “Quando ricevono la posta tutte delle scappate di casa, Belen pazzesca pronta per il red carpet”, fa notare Stefano Guerrera. “Dite quello che volete ma è la donna più sensuale e bella della tv italiana”, scrive un altro utente sui social. Le note polemiche sono marginali: “Non vi leggo indignati per il ballo dei capezzoli di Belen, voi che eravate indignati per il tutorial sexy di Detto Fatto”. Prevalgono, infatti, i commenti positivi. “Social invasi da belen Rodriguez… Anche giustamente direi”, fa notare una donna. Un’altra si lancia in una proposta: “Regaliamo un reggiseno a Belen”. Il suo balletto ha fatto passare in secondo piano la reazione che ha avuto quando Maria De Filippi ha annunciato l’entrata in studio di un ballerino. Forse avrà pensato proprio all’ex marito Stefano De Martino, quindi la conduttrice ha fatto subito chiarezza. Lei allora si è “sciolta” e poi è arrivata la “Belen dance”.

SAMANTHA PIANGE PER IL FIGLIO ANDREA/ Lui "Perdonarla? Ho paura.." (C'è posta per te)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Trash Italiano (@trash_italiano)

LEGGI ANCHE:

Belen Rodriguez, video "ballo dei capezzoli" a C'è posta/ Infiamma social "Pazzesca!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA