Belen Rodriguez fugge in Sardegna per alcuni giorni di vacanza assieme alla figlia Luna Marì: i dolci momenti insieme tra sole, mare, relax e divertimento

Per molti Vip di casa nostra le vacanze estive sono già iniziate: le mete sono le più disperate e, per scappare dal caldo torrido che si respira in questi giorni nelle grandi città d’Italia, ci si rifugge nelle località turistiche.

Anche Belen Rodriguez ha optato per il mare, in particolare quello meraviglioso della Sardegna, dove si trova in questi giorni in compagnia della figlia Luna Marì. La località scelta è l’isola di Tavolara, splendida località a nord est della regione, nella zona della Gallura.

La perfetta occasione per concedersi una vacanza mamma-figlia, dove poter godere del sole estivo, delle paradisiache spiagge sarde e del mare cristallino. Il tutto documentato passo dopo passo per mezzo social, tra post e stories pubblicate su Instagram dalla showgirl argentina e condivise con i fan, che non si sono persi alcun passaggio della vacanza. Belen, come mostrato sui social, ha anche affittato una barca per allontanarsi dalla riva e godersi il mare aperto, tra tintarelle sotto il sole e tuffi in acqua, mostrando anche un fisico mozzafiato.

Belen Rodriguez e la dedica alla figlia: “La mia principessa“

La vacanza di Belen Rodriguez in Sardegna è fatta anche di divertimento e sport, come mostrano alcune foto che la immortalano sopra un “sup”, una tavola molto simile a quella del surf adibita a sport in mare attraverso l’utilizzo di una pagaia. E non mancano anche le dediche social alla figlia Luna Marì, assieme a lei in questi giorni: a lei sono stati dedicati diversi post Instagram, per uno dei quali ha anche scritto il dolce messaggio “la mia principessa“.

Sono giorni di sole, mare e relax per la showgirl argentina, che ha iniziato le sue vacanze rifuggendo dalla quotidianità e anche dal gossip che la vede spesso sotto i riflettori. È infatti degli ultimi giorni l’indiscrezione di una presunta liaison sentimentale con Olly; la coppia è stata pizzicata insieme al concerto di Marracash a Milano allo stadio San Siro, ma da entrambe le parti non sono ancora arrivate conferme né smentite. Il gossip, intanto, continua a diffondersi…