Belen Rodriguez vs Giulia De Lellis: “smentisco tutto”/ “Notizie false e deliranti”

Belen Rodriguez rompe il silenzio su Instagram dopo le numerose notizie sulla presunta querelle con Giulia De Lellis. Dopo giorni di rumors e indiscrezioni, la showgirl argentina ha deciso di fare chiarezza sulle notizie di gossip che la riguardano. Nei giorni scorsi, infatti, Belen Rodriguez è finita nuovamente al centro dei pettegolezzi per una serie di frecciatine a distanza, forse, con Giulia De Lellis anche se le due non hanno mai fatto nomi. A scatenare i rumors, però, era stato uno sfogo di Giulia che, su Instagram, aveva dichiarato: “Devo stare zitta perché se parlo rovino famiglie, quindi continuerò a stare zitta per il bene di tutti quanti, continuerò a farmi la mia vita per il bene di tutti quanti voi e potete dormire sonni tranquilli perché non mi va di rovinare nessuno, o di fare polemiche. Ovviamente questo messaggio è per persone che sanno perfettamente di cosa sto parlando”. Belen, però, è stata anche accostata ad Andrea Damante con cui avrebbe avuto un flirt clandestino. Sarà vero? A raccontare la verità è stata la stessa showgirl argentina.



BELEN RODRIGUEZ SMENTISCE LA QUERELLE CON GIULIA DE LELLIS E IL FLIRT CON ANDREA DAMANTE

Felice e innamorata del marito Stefano De Martino, stanca di essere continuamente al centro del gossip, Belen Rodriguez ha deciso di fare chiarezza replicando a tutte le voci sul suo rapporto con Giulia De Lellis e con Andrea Damante. “Ho provato a non rispondere per non alimentare ulteriormente dei falsi gossip. Ma visto che ciò non accade mi trovo costretta a smentire ufficialmente tutte queste deliranti e false notizie sul mio conto”, ha scritto Belen Rodriguez su Instagram. Belen, dunque, ha voluto lanciare un messaggio chiarissimo ai fans: nonostante tutti i pettegolezzi, non c’è nessuna guerra in corso con Giulia De Lellis e non ha mai avuto un flirt con il dj veronese. Le parole della Rodriguez basteranno a scrivere la paraola fine sul gossip più discusso delle ultime settimane?

