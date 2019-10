Belen Rodriguez Vs Valerio Merola/ “Perdere i paparazzi non è come perdere la mamma!”

LA TELEFONATA IN DIRETTA DI BELEN RODRIGUEZ A MATTINO5

Si alzano le temperature a Mattino 5 dove si parla ancora dei rapporti turbolenti tra i paparazzi e Belen Rodriguez continuando la discussione che si è interrotta un paio di giorni fa. Ospite in collegamento da Roma è ancora Maurizio Sorge che continua a ribattere sul fatto che l’argentina sia un prodotto, così come lo sono altri vip, e che debbano ringraziare proprio i paparazzi per il loro successo. A fargli eco è Valerio Merola che, dopo la messa in onda di un paio di video in cui si vede l’argentina lamentarsi dei paparazzi continuamente sotto casa, pone l’accento sul fatto che un giorno potrebbero non esserci più, lasciando intendere che quel momento coinciderà con il fatto che il suo successo e la sua carriera saranno ormai finiti. A questo punto ecco arrivare la telefonata in diretta di Belen Rodriguez che ringrazia Federica Panicucci per “averla difesa come una figlia”, conferma di sapere e di conoscere ormai come è fatto Maurizio Sorge ma non si ferma quando deve rispondere proprio a Valerio Merola ammettendo anche di non conoscerlo e chiamandolo “signore”.

BELEN RODRIGUEZ VS VALERIO MEROLA

Belen Rodriguez rilancia: “I paparazzi ti provocano, ti portano all’esaurimento e quando quel signore dice di dover ringraziare perché un giorno potrebbero non esserci più. Ho più paura di perdere gli amici, la famiglia, il lavoro, lei sta parlando come se morisse la mamma, non è così. Io potrei far parlare di me ogni giorno ma oggi come mamma e come signora ho deciso di mettermi da parte perché ne va della mia serenità”. Maurizio Sorge da atto a Belen Rodriguez di non averlo mai cercato e di non essersi mai messa d’accordo con i paparazzi ma capisce anche che adesso il successo porta i paparazzi anche se chiede scusa per alcuni dei miei comportamenti. L’argentina ribadisce: “Ai vip fa piacere uscire bene sui giornali, altrimenti piange”, poi sorride. Riguardo al matrimonio bis rivela: “Non è in programma ma se Stefano me lo chiede…”. Ma Maurizio rilancia: “Tu sei un bel prodotto…”.

Ecco il video del momento:

“Oggi sono serena e sono felice”

In diretta a #mattino5 parla Belen Rodriguez pic.twitter.com/JWzfjQ22NG — Mattino5 (@mattino5) October 10, 2019





