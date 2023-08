Belen Rodriguez vuota il sacco con Elio Lorenzoni/ La presentazione della coppia ad una festa

Belen Rodriguez ritrova l’amore con Elio Lorenzoni: la svolta

Belen Rodriguez e Elio Lorenzoni decidono di non nascondersi più, venendo fuori come una coppia ormai assodata, sulla scia del gossip concernente la fine del matrimonio tra la showgirl e Stefano De Martino. La modella argentina, che a breve potrebbe debuttare su Sky per la conduzione di due format cuciti su di lei dopo l’addio a Mediaset, si é lasciata avvistare all’evento celebrativo per il battesimo del figlio di un’amica di Elio Lorenzoni. Non una figura femminile non identificata, bensì si tratta più precisamente di Beatrice Marchetti.

Belen Rodriguez, il duro sfogo sui social dopo le paparazzate con Elio/ "Non siete me, non è affare vostro"

All’evento celebrativo Belen Rodriguez é apparsa di fatto scatenata, mentre si esibiva sulle note di una romantica cover di Besame mucho. Ed é così che la modella argentina ha sfoderato tutto il suo inconfondibile carisma di showgirl canterina, sulla scia della non riconfermata conduzione al timone dei programmi Tu si que vales e Le iene, in un mix tra le note di sensualità e divertimento. E non sono mancati i sorrisi per l’argentina, che da tempo lei aveva perso.

Belen Rodriguez prossima al passaggio a Sky?/ Il nuovo ruolo, dopo l'addio a Mediaset

L’abito rosa cipria sfoggiato per l’occasione le fasciava perfettamente il corpo tonico e snello, con uno spacco che la slanciava. E ad aver particolarmente catturato l’attenzione mediatica dell’evento celebrativo di battesimo, della modella argentina è ora proprio il sorriso smagliante sfoggiato da Belen Rodriguez.

Tra gli altri indizi della nuova coppia

Riattivatasi via Instagram, la modella argentina non ha nascosto di essere tornata a stare bene, proprio sulla scia del gossip made in Italy che la vede tornare a credere all’amore tra le braccia di Elio Lorenzoni: “Ora mi sento di nuovo bene”, scrive Belencita nella caption a corredo di un post condiviso su Instagram, che la immortala in una sessione di equitazione, a quanto pare condivisa proprio con il chiacchierato neo compagno. Questo, mentre si direbbe finito il matrimonio con il one man show di casa Rai, Stefano De Martino.

Belen Rodriguez vuota il sacco con Elio Lorenzoni/ La prova del nuovo amore infiamma il web

Belen Rodriguez non ha più paura ed esce allo scoperto con Elio Lorenzoni, il suo nuovo fidanzato. Dopo le presentazioni in famiglia e ai piccoli…https://t.co/nIHuipTRwL — MSN Italia (@msn_italia) August 28, 2023













© RIPRODUZIONE RISERVATA