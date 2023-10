Belen salta Domenica In dopo Cattelan/ Fabrizio Corona: senza mia galera De Martino non sarebbe mai esistito

BELEN CANCELLA OSPITATA ANCHE A DOMENICA IN

Dopo aver annullato l’ospitata a “Stasera c’è Cattelan”, Belen Rodriguez ha deciso di non partecipare neanche all’odierna puntata di “Domenica In” dove ci sarebbe stato anche all’ex fidanzato Fabrizio Corona. I motivi non si conoscono ma resta sulla scia un «non sta bene» come confermato dalla stessa Mara Venier durante l’intervista con l’ex re dei paparazzi.

Parlando della storia con Nina Moric è Corona a parlare direttamente di Belen: «Tutte le mie donne però sono molto fragili oltre che profonde, sicuramente la mia vita le travolge». Corona ripete che anche Belen è molto fragile e aggiunge «magari non sta bene, ma può sicuramente riprendersi». La conduttrice di “Domenica In” sottolinea che oggi Belen sarebbe dovuta essere presente in studio per una intervista dopo la polemica nata per la sua assenza da Cattelan ma problemi di salute non precisati hanno imposto un nuovo stop. Corona in studio critica, senza fare nomi, il conduttore da cui è nata la polemica definendolo come “radical chic”, difendendo invece Belen come già aveva fatto sui social negli scorsi giorni.

FABRIZIO CORONA: “SENZA LA GALERA BELEN SAREBBE RIMASTA CON ME E DE MARTINO NON SAREBBE ESISTITO…”

«Ci siamo usati in questo mestiere ma le voglio bene, abbiamo accettato i nostri errori, anche lei mi ha lasciato davanti a 13 anni di galera, magari senza questo non sarebbe mai esistito Stefano De Martino»: Fabrizio Corona parlando di Belen lancia una frecciata mica da poco al conduttore, marito della Rodriguez con la quale sarebbe in corso un nuovo stop della lunga e tormentata storia d’amore.

«Come mi sono lasciato con lei? Non ci siamo più visti! Dopo ci siamo visti una volta in aereo, lei era incinta, ci siamo abbracciati – lei dalla zona business è venuta da me, io non amo stare li perché è zona da radical chic – e comunque ci vogliamo bene ma non ci siamo poi più visti», racconta ancora Corona. Dopo quel volo, con De Martino che era venuto a prendere Belen, è come se Corona e la sua ex si fossero riappacificati dopo anni di comprensioni e fatiche.

