Belen umilia il finto Stefano De Martino al GialappaShow: battute al vetriolo e sassolini dalla scarpa in diretta.

Belen Rodriguez ha partecipato al programma di Tv8 GialappaShow e ad un certo punto la sua presenza ha fatto scalpore per lo sketch con Luigi Esposito, che interpretava niente meno che Stefano De Martino. Nella scenetta comica, il finto De Martino ha proposto un format tutto nuovo al Mago Forest, “Ex Moglie ed Ex Marito”, dove lo scopo sarebbe far riavvicinare chi ha avuto una storia d’amore per tornare ad essere popolari.

Ed è così che i primi ospiti sono stati il finto De Martino e la vera Belen, che hanno rotto il ghiaccio rispetto a questo nuovo format. A quel punto sono partite una serie di frecciatine velenose che nessuno si aspettava, e la Rodriguez si è difesa a meraviglia dalle provocazioni dell’ex marito posticcio. Ma come al solito non sono mancati i botta e risposta e le battute pungenti a quello vero! Andiamo a scoprire cosa gli ha detto.

Belen contro il finto De Martino: la frecciata sul video hot

“Ti ricordi quando eri più ricca di me?“, ha detto il finto Stefano De Martino, e Belen ha subito risposto: “E tu ti ricordi quando eri meno rifatto di me?“. E ancora: “Vuoi venire a fare una puntata speciale di Affari Tuoi e la chiamiamo Affari Nostri?“, mentre Belen Rodriguez controbatte ancora più velenosa: “No grazie, basta pacchi”. A quel punto, il finto De Martino ha rilanciato l’ultima battuta: “Ma lo sai che il mio video privato ha avuto più successo del tuo?“, dice riferendosi al caso dei video rubati, e la showgirl argentina non si è fermata: “Questo è naturale perché ti alleni molto, molto, molto, molto più di me!“. In qualche modo Belen ha ‘approfittato’ di questo finto scambio per lanciare frecciate all’ex marito. Avremo una reazione da parte del conduttore?