Belén sorveglia l’ex Antonino Spinalbese al GF Vip?/ L’indizio social che…

Belén guarda il Grande Fratello Vip 2022 e Antonino Spinalbese? L’indizio

Antonino Spinalbese è stato indubbiamente il protagonista della puntata del Grande Fratello Vip 2022 andata in onda ieri sera. Al concorrente è stato dedicato un ampio blocco in apertura di diretta, dove Alfonso Signorini ha fatto luce sul suo rapporto con Oriana Marzoli e, successivamente, con Antonella Fiordelisi. Da casa, tra gli innumerevoli telespettatori che ogni lunedì sera si sintonizzano su Canale5 per assistere alle dinamiche del reality, potrebbe esserci stata anche una spettatrice d’eccezione: Belén Rodriguez.

La showgirl argentina, infatti, potrebbe aver visto la puntata ieri sera: l’indizio emerge dalle sue Instagram story. Sul suo profilo, infatti, ha condiviso un video che ritrae la figlia Luna Marì intenta a giocare vicino al divano. E, sullo sfondo, si vede la televisione sintonizzata su Striscia la Notizia, il tg satirico che ogni lunedì sera anticipa e fa da traino alla puntata del Grande Fratello Vip 2022. La conduttrice è rimasta sintonizzata su Canale5 e ha assistito al reality e, di conseguenza, alle dinamiche di gioco che hanno travolto l’ex Antonino e padre di sua figlia?

Antonino Spinalbese protagonista in puntata al GF Vip 2022

Nelle successive Instagram stories Belén Rodriguez non ha fornito ulteriori dettagli sul suo lunedì sera: non ci è quindi dato sapere se ha effettivamente assistito alla puntata del Grande Fratello Vip 2022. Se così fosse, però, ha di certo osservato le numerose dinamiche riguardanti Antonino Spinalbese. Il primo blocco di diretta l’ha visto a confronto con Oriana Marzoli: i due, dopo alcune notti di passione sotto le coperte, si sono gradualmente allontanati. Lei ha sofferto parecchio, rivelando di essersi sentita da lui umiliata.

A seguire, Spinalbese ha dovuto fare i conti anche con l’ira di Edoardo Donnamaria, geloso dei suoi continui avvicinamenti ad Antonella Fiordelisi. Il volto di Forum gli ha addirittura dato del “porco” in diretta, in riferimento al suo comportamento con le donne. Tra tanti momenti difficili, in cui è stato messo a dura prova, c’è stato spazio anche per una nota di dolcezza: l’hairstylist ha infatti incontrato le due sorelle Assunta e Lucia e, nonostante lo scherzo in diretta che gli ha provocato non poco choc, il loro incontro è stato decisamente commovente.

