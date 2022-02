Belen: “Stefano De Martino? Sensuale e infedele”/ “Penso che mi abbia tradito”

Belen Rodriguez, in un’intervista concessa ai microfoni di Quotidiano Nazionale, ha parlato dell’amore con il suo ex, Stefano De Martino: “Lui è la persona che più mi ha fatto soffrire in assoluto, penso anche che mi abbia tradito. È il più sensuale, ma anche il più infedele”. La chiacchierata con i colleghi, tuttavia, non è stata totalmente imperniata sulla sua vita sentimentale, ma anche sugli aspetti legati al suo passato e alla sua conduzione de “Le Iene”, dove la sudamericana ha realizzato un’intervista a Diana Di Meo, la ragazza arbitro il cui ex ha caricato sul web un suo video intimo.

“In origine l’intervista la doveva fare Teo Mammucari. Parlando con Davide Parenti, però, gli ho detto che mi sentivo di affrontarla. Mi ero riproposta di non parlarne più, perché ogni volta che salta fuori l’argomento ci sono migliaia di tastiere che caricano di nuovo quel mio video hot maledetto sui siti. Non è piacevole: è uno stupro mentale”, ha rivelato Belen, che ha poi aggiunto di volere combattere la disparità, dopo averla vissuta sulla sua pelle: “All’epoca di Menem, in Argentina, era successo ciò che sta succedendo ora in Italia… I ricchi diventavano sempre più ricchi e i poveri sempre più poveri. C’era una grave crisi economica e licenziarono mio padre. La mia famiglia fu costretta a traslocare e mio padre con le sue mani ne costruì una seconda. Ma, arrivato al secondo piano, non aveva più soldi per i vetri delle finestre, così le chiuse con fogli di plastica”.

BELEN RODRIGUEZ: “LA MIA GAFFE CON DAVIDE PARENTI…”

Nel prosieguo della chiacchierata con QN, Belen Rodriguez ha aggiunto, a proposito del sextape che l’ha vista protagonista in passato, che il giudice ha messo in dubbio il fatto che non fosse stata lei a caricarlo in rete: “Purtroppo la legge non è uguale per tutti. Un’altra cosa che mi indigna è la mancata tutela delle diversità dei sessi. I gay non hanno ancora gli stessi diritti. Io sono favorevole all’adozione da parte delle coppie gay: ci sono bambini orfani, o che muoiono di fame in Africa”.

Quando Belen arrivò in Italia e cambiò la moneta argentina con cui era arrivata, scoprì che in tutto aveva 180 euro. Fu trattenuta alla frontiera per 48 ore e successivamente andò ad abitare con altre dieci ragazze in un appartamento. Non riusciva a ottenere il permesso di soggiorno: voleva pagare le tasse, ma senza quel documento non poteva. Una sua gaffe lavorativa? “Davide Parenti l’avevo visto una sola volta, quindici anni fa, e non ne ricordavo il viso. Quando sono venuta a Mediaset per parlare del programma, mi sono seduta nel salottino ed è arrivato questo bell’uomo che era impegnato in una telefonata. Io intanto mi pettino, mi sistemo il trucco, mi metto il collirio… Quando ha finito la chiamata gli dico: ‘Sto aspettando Davide Parenti’. E lui: ‘Sono io Davide Parenti’. Chissà perché me lo immaginavo con più chili, invece gli ho detto: ‘Ma sei uguale a Michael Douglas!’Ci siamo fatti una bella risata”.



