Belgio, caccia a Jurgen Conings, ex militare/ Armato e pericoloso, rischio attentato

In Belgio è in corso una massiccia caccia all’uomo con l’obiettivo di individuare un ex soldato dell’aeronautica militare, il 46enne Jurgen Conings, che su Twitter si presenta così: “Soldato dell’aeronautica militare belga che ama il fitness, il body building e la boxe. Anche fan della squadra belga RSCA”. Le autorità sono preoccupate, come si legge sull’edizione online di Repubblica, in quanto lo stesso militare avrebbe fatto perdere ogni traccia di se dopo aver minacciato di attaccare strutture statali e personalità di spicco come il virologo consigliere di stato Marc Van Ranst, figura pregnante nella strategia anti covid del Paese.

Il militare è scomparso precisamente da lunedì mattina, quando ha lasciato la sua abitazione in provincia di Linburgo per andare a lavorare, ma sul posto di lavoro nessuno l’ha mai visto. Ha inoltre lasciato dei biglietti d’addio con scritto “pronto per una battaglia mortale con la polizia, e incapace di vivere in una società in cui politici e virologi ci hanno portato via tutto”. Ieri le forze dell’ordine hanno recuperato la sua auto con dentro 4 lanciarazzi e delle munizioni, mezzo abbandonato vicino alla foresta di Dilserbos dove, secondo le autorità, si starebbe nascondendo lo stesso Conings.

CACCIA ALL’UOMO IN BELGIO, SI CERCA JURGEN CONINGS: “MINACCIA MOLTO SERIA”

L’uomo è considerato un fanatico di estrema destra e molto pericoloso, proprio per questo è stato inserito sulla lista di terroristi ed estremisti segnalati dall’organizzazione nazionale anti-terrorismo (Ocam). Inoltre, potrebbe essere in possesso di un giubbetto antiproiettile, di un mitra P90 e di una pistola, “un arsenale sufficiente per una piccola guerra”. Per scovarlo è stato diffuso un video di ricerca dalle autorità del Belgio in sui si spiega: “L’uomo – dice l’avviso – è alto circa 1 metro e 80 ed è muscoloso. È calvo e ha diversi tatuaggi, soprattutto sulla parte superiore delle braccia. Al momento della sua scomparsa, indossava una maglietta Timberland di colore scuro”. Vincent Van Quickenborne, ministro della giustizia, lo ha definito una minaccia molto seria.

