Belgio, possibili più cambi di sesso sui documenti/ Nuova legge pro gender-fluid

Il Belgio sta per approvare un nuovo disegno di legge secondo cui le persone potranno cambiare il proprio sesso nel certificato di nascita più volte nel corso della loro vita. Così come si legge sul sito dell’agenzia di stampa Ansa, la normativa si rivolge alle persone con identità di genere fluida che potranno quindi modificare appunto il proprio genere sui documenti, senza passare ogni volta da una procedura eccezionale presso il tribunale di famiglia. Potranno inoltre cambiare nome senza cambiare il sesso, o eventualmente potranno assumere un nome, indipendentemente dall’identità di genere.

Il nuovo disegno di legge sarà presentato nella giornata di oggi dal governo presso la commissione giustizia e mira a semplificare le procedure di registrazione del sesso nell’atto di nascita, così come specificato dal quotidiano Le Soir. Come sottolinea l’Ansa, tale nuova normativa rappresenta una correzione della legge transgender che è in vigore nel Paese da 5 anni, dal 2018, e che ha eliminato le condizioni mediche per chiedere il cambio di sesso “indicando il principio di autodeterminazione alla base della procedura di modifica dell’iscrizione del sesso nell’atto di nascita e di modifica del nome per motivi di transidentità”, specifica l’agenzia.

BELGIO, NUOVA LEGGE CAMBIO DI SESSO SUI DOCUMENTI: IL PROBLEMA DELLA CATEGORIA X

Nella legge si affermava però che tali modifiche fossero in linea di principio irrevocabili. Una riforma che non aveva tenuto conto delle persone che hanno un’identità di genere non binaria, con una discriminazione e una violazione del diritto alla privacy, secondo quanto stabilito dalla Corte costituzionale.

Sempre l’Ansa fa comunque notare che con il nuovo disegno di legge non viene risolta del tutto la questione in quanto si afferma la possibilità di un “effetto stigmatizzante” attraverso l’introduzione della categoria “X” che va ad aggiungersi a quelle classiche M/F, ovvero, maschio o femmina. La soluzione potrebbe essere quella di eliminare del tutto il sesso come elemento di stato civile, ma su questo punto si sta ancora cercando di trovare la quadra.

