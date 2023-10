Belgio Svezia, risultato omologato: 1-1/ La classifica del girone non cambia (19 ottobre 2023)

BELGIO SVEZIA, NESSUNA RIPRESA DELLA PARTITA: LA UEFA OMOLOGA L’1-1

Belgio Svezia, gara valida per l’ottava giornata delle qualificazioni a Euro2024, era stata sospesa all’intervallo per il triste accaduto dell’attentato di Bruxelles che è costato la vita a due tifosi svedesi accorsi a vedere la propria nazionale. La notizia è stata appresa dai giocatori solamente negli spogliatoi dopo 45 minuti di gioco dato che è diventata di dominio pubblico dopo il fischio iniziale. Una volta appresa, i calciatori hanno deciso di non rientrare più in campo con la gara che di fatto è stata sospesa sull’1-1 con le reti di Gyokeres per i gialloblu e Lukaku su calcio di rigore per i padroni di casa.

I tifosi sono rimasti fino alle 23 allo stadio Re Baldovino di Bruxelles prima di evacuare la zona dunque, considerando 45 minuti di gara dalle 20:45, quasi un’ora e mezza senza potersi muovere né tantomeno uscire dallo stadio. Per quanto riguarda il lato sportivo della vicenda, il Comitato Esecutivo UEFA ha omologato il punteggio di 1-1, confermando quanto successo in campo e assegnando di fatto un punto a testa. La gara non verrà dunque ripresa e nemmeno rigiocata, si farà fede al referto arbitrale anche per le ammonizioni in ottica diffida mentre le eventuali squalifiche si considereranno scontate. Dunque il cartellino giallo estratto dall’arbitro Mariani a Mattias Svanberg, ex Bologna ora al Wolfsburg, conterà esattamente così come il punteggio. Il Belgio, già qualificato ai prossimi Europei, andrà dunque a 18 punti mentre la Svezia salirà a 8, restando comunque dietro all’Austria seconda a 16 ma davanti a Azerbaigian (4) ed Estonia (1).

