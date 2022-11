Belgio, tifosi Marocco assaltano Bruxelles/ Video: caos dopo la vittoria ai Mondiali

Bruxelles, tifosi del Marocco devastano il centro dopo la vittoria sul Belgio

La vittoria del Marocco contro il Belgio ai Mondiali in Qatar ha provocato caos e disordini tra le strade di Bruxelles, dove è scoppiata una vera e propria guerriglia urbana. Decine di tifosi del Marocco si sono infatti riversati in strada, assaltando il centro di Bruxelles e l’area intorno alla stazione di Midi. I tifosi hanno appiccato il fuoco ad auto, scooter e monopattini elettrici, scontrandosi inoltre con le forze dell’ordine.

Gli agenti della polizia belga sono infatti intervenuti in divisa anti-sommossa per placare gli animi, agendo anche con camionette e idranti. Nei video si vedono i tifosi marocchini protagonisti di assalti violenti ai danni di auto e degli stessi poliziotti. Gli scontri sono avvenuti a Boulevard Anspach, il principale viale del centro della capitale belga. Lo stesso centro, dopo gli scontri, è stato chiuso. La polizia ha fatto appello invitando turisti e cittadini a non avvicinarsi al centro.

Bruxelles, tifosi del Marocco devastano il centro. La condanna del sindaco

Il sindaco di Bruxelles, Philippe Close, ha scritto su Twitter: “Condanno con la massima fermezza gli incidenti di questo pomeriggio. La polizia è già intervenuta con fermezza. Consiglio ai tifosi di non venire in centro città. La polizia sta usando tutti i suoi mezzi per mantenere l’ordine pubblico”. In Belgio c’è una folta popolazione marocchina: si tratta della minoranza più importante all’interno Paese, sin dal 1964, anno in cui Bruxelles e Rabat firmarono un accordo ad hoc per l’immigrazione.

La portavoce delle forze dell’ordine belga, Ilse Van de Keere, ha spiegato che già da prima dell’inizio del match sono cominciati i primi disordini. “Dozzine di persone, alcune delle quali erano incappucciate, hanno cercato di confrontarsi con la polizia, compromettendo la sicurezza pubblica”. Per questo motivo “abbiamo deciso di procedere con un intervento”. Ha poi specificato che “C’è stato uso di materiale pirotecnico, lancio di proiettili, uso di bastoni, incendi sul suolo pubblico, in particolare di un container all’incrocio tra boulevard Lemonnier e rue de Woeringen. Deploriamo anche la distruzione di un semaforo e l’accerchiamento di un veicolo con un occupante su Boulevard Lemonnier“.

#Bruxelles, dopo la vittoria del #Marocco sul #Belgio, i marocchini trasformano i festeggiamenti in guerriglia urbana. pic.twitter.com/3g1FrI7IaL — Francesca Totolo (@fratotolo2) November 27, 2022













