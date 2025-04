In un periodo storico piuttosto complesso e nel quale buona parte delle tensioni geopolitiche tra storici alleati di giocano attorno alle spese militari e per la Difesa, il Belgio è pronto a mettere in campo una serie di “dolorosi” tagli alla spesa per lo Stato sociale per poter raggiungere i rigidi obbiettivi fissati dal presidente USA che dal suo insediamento ha più volte minacciato i paesi europei e della NATO di abbandonarli al loro destino nel caso in cui non riuscissero a destinare almeno il 2% del loro PIL alla Difesa: allo stato attuale – dati alla mano, ma riferiti al 2022 – il Belgio spende poco più di 6 miliardi di euro per la sua Difesa, pari all’1,18% del PIL nazionale.

Prima di arrivare al Belgio, è bene ricordare che se attualmente il piano di Trump ci parla di un obbligo di spesa del 2% del PIL per mantenere fermo l’attuale livello di assistenza da parte degli USA: anche se sono molti gli uomini vicini al presidente statunitense che da tempo smentono l’ipotesi di un reale abbandono dell’Alleanza da parte degli USA, al contempo sembra anche che quell’obbiettivo verrà alzato almeno al 3% in occasione del prossimo vertice della NATO, con Trump che da tempo ventila – addirittura – il 5%; il tutto fermo restando che nel frattempo è subentrato anche il piano di riarmo da parte dell’Unione Europea.

Il Belgio avverte: “Per finanziare il debito per la Difesa dovremo tagliare pensioni e sussidi alla disoccupazione”

Venendo al Belgio, in una recente intervista con il Financial Times il ministro del Bilancio Vincent Van Peteghem ha spiegato che l’unico modo per raggiungere gli obbiettivi della NATO è quello di aumentare il debito nazionale facendo appello alla clausola di salvaguardia europea, avvertendo tuttavia che “ogni euro che oggi è in deficit, diventerà un euro di debito che un giorno diventerà una tassa o un taglio e finirà per danneggiare lo Stato sociale”.

Complessivamente, per ora il governo del Belgio ha approvato un piano per iniettare nei bilanci statali delle liquidità temporanee, unitamente a quella che Van Peteghem definisce “contabilità creativa” e ad una serie di riforme strutturali che passano per le privatizzazioni e per la vendita di asset statali come le partecipazioni assicurative e bancarie; mentre per finanziare in futuro il debito che verrà generato in questo momento – sottolinea il ministro – sarà necessario tagliare i sussidi alla disoccupazione e quelli pensionistici.