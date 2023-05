Belgrado, amico killer 13enne: “Kosta bullizzato”/ “In classe lo chiamavano sfigato”

STRAGE BELGRADO, IL RACCONTO DELL’AMICO DI KOSTA: “ERA BULLIZZATO”

«Era un tipo calmo. Non avrei mai pensato che potesse fare una follia simile»: è drammatico il racconto di Andy, l’amico del 13enne killer nella strage a scuola di Belgrado. Kosta Kecmanovic aveva pianificato tutto almeno da un mese, hanno spiegato le autorità della Serbia nelle prime indagini sull’immane tragedia avvenuta due giorni fa nella scuola Vladislav Ribnikar di Belgrado: 13 anni, ragazzo calmo e introverso, racconta l’amico Andy intervistato da “La Repubblica”, l’allievo modello Kosta è entrato armato di due pistole legalmente detenute dal padre uccidendo 8 bambini-ragazzi oltre alla guardia di sicurezza.

Alex Pompa, fu omicidio non legittima difesa/ "Ma troppi 14 anni": atti alla Consulta

«Era in possesso di una piantina della scuola e di un elenco di compagni da uccidere», ha spiegato ieri il capo della Polizia di Belgrado, Veselin Milic. Un caso assurdo e un dramma senza fine che anche l’amico Andy fatica a spiegarsi: «Era un tipo calmo, un po’ introverso. Non avrei mai pensato che potesse fare una follia simile». Andy racconta che con Kosta sono amici da molti anni, «ci vediamo anche fuori dalla scuola. Passiamo le ore ai videogame, soprattutto a Fortnite (uno dei giochi “sparatutto” più famosi, ndr), facciamo le partite a calcio al parco Tasmajdan». L’amico racconta che Kosta era un tipo tranquillo e introverso, difficile magari da coinvolgere ma non gli sembrava dare segni di follia: «Ha pochissimi amici, e gli altri lo bullizzano. Lo chiamano nerd perché è uno studente modello che prende sempre il massimo dei voti».

Greta Spreafico, l'ombra di uno stalker/ Testimone: "Lo conosco, lei lo aveva paura"

“PADRE LO PORTAVA A SPARARE. NELLA LISTA DELLA STRAGE C’ERA CHI LO TARTASSAVA TUTTI I GIORNI”: PARLA L’AMICO ANDY

«Eravamo alla fine della prima ora, le 8.35. Abbiamo sentito degli scoppi, ma sulle prime pensavamo che fossero caduti dei tavolini perché era un rumore più forte dei petardi. È accaduto in fretta, abbiamo realizzato solo quando uno dei nostri professori è piombato in classe urlando “stanno sparando, scappate scappate!”. Ci ha portato in salvo il nostro insegnante. Mentre uscivo ho guardato fuori dalla finestra e ho visto Kosta nel cortile. In quel momento non avevo capito che era lui il killer, l’ ho saputo dopo», racconta ancora il ragazzino che durante la strage si trovava nella classe esattamente di fianco a quella di Kosta. Andy smentisce che la strage possa essere stata originata da un voto brutto a scuola in quanto «Lui non prende mai brutti voti».

Stefania Rota morta in casa, indossava il cappotto/ Nuove ombre nel giallo di Mapello

Che però qualcosa non andasse benissimo Andy lo aveva notato negli ultimi tempi: «Una volta eravamo al parco e gli altri lo hanno circondato per urlargli che è un nerd, un secchione sfigato. Gli hanno affibbiato altri nomignoli. A quanto ne so non è stato mai picchiato». Anche a scuola era preso in giro e bullizzato tanto che aveva chiesto e ottenuto di cambiare classe: «nella classe nuova gli episodi sono continuati. Una delle bambine che appare nella sua lista dei 15 quelli da uccidere, e a cui ha sparato in testa, era il suo incubo, lo tartassava tutti i giorni». L’amico Andy racconta ancora all’inviato di “Repubblica” a Belgrado come Kosta raccontava ogni tanto di quando il padre lo portava al poligono a sparare. Nella lista si trovava anche un altro loro amico comune, Vlad, appena pochi giorni dopo il suo compleanno: «lunedì non aveva portato il regalo di compleanno. Ma poi gli ha detto: “Troverai il regalo mercoledì in classe”», conclude Andy. Vlad si è salvato dagli spari perché è riuscito a scavalcare la finestra della scuola appena in tempo.











© RIPRODUZIONE RISERVATA