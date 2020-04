BELLA CIAO CANTATA DAI POMPIERI INGLESI/ Video: “Italia, siamo al tuo fianco”

Pubblicità

I vigili inglesi cantano “Bella Ciao” per sostenere l’Italia nel difficile momento dell’emergenza coronavirus. L’iniziativa è stata ideata dalla Fire Brigades Union, sindacato che riunisce circa 45 mila pompieri in Gran Bretagna: i pompieri coinvolti hanno realizzato un video in cui intonano la celebre canzone, in lingua italiana. La scelta è stata apposita per la vicinanza alla data del 25 aprile, che in Italia celebra la Liberazione dal nazifascismo, quest’anno cadrà peraltro il 75esimo anniversario della Liberazione. La clip a detta del sindacato dei pompieri inglesi vuole rappresentare un messaggio di solidarietà, rivolto in primo luogo ai “fratelli e sorelle” vigili del fuoco in Italia, che come l’Inghilterra sta vivendo un periodo di fuoco a causa dell’emergenza coronavirus. E anche il lavoro dei pompieri ne ha risentito, con gli interventi di emergenza che si sono moltiplicati più che mai.

Pubblicità

BELLA CIAO CANTATA DAI POMPIERI, IL MESSAGGIO DI INCORAGGIAMENTO

Prima di attaccare con la canzone, i vigili del fuoco hanno registrato un messaggio spiegando l’iniziativa, in un momento in cui le statistiche si sono fatte molto pesanti anche per il coronavirus in UK, soprattutto per quanto riguarda il numero di morti. Per questo i pompieri inglesi hanno voluto tendere una mano ai colleghi italiani che sono stati quelli a patire le peggiori difficoltà nella pandemia da covid-19: nel breve messaggio introduttivo al video, il vigile del fuoco che prende la parola all’inizio sottolinea come: “La nostra è una famiglia senza confini” cercando di rivolgere parole di incoraggiamento anche ai tanti cittadini britannici che si sono ritrovati isolati, stretti nella morsa del virus. Il video dei vigili del fuoco inglese si conclude con un invito: “Siate forti, abbiate cura di voi, prendetevi cura l’uno dell’altro e prendetevi cura delle nostre comunità“.





© RIPRODUZIONE RISERVATA