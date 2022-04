Bella Ciao, per la libertà/ Su Rai 3 il film di Giulia Giapponesi

Bella Ciao, per la libertà, film di Rai 3 diretto da Giulia Giapponesi

Bella Ciao, per la libertà sarà trasmesso su Rai 3 per la prima serata di oggi, venerdì 22 aprile, dalle ore 21:25. Si tratta di una pellicola realizzata nel 2022 e proposta in prima visione sulle frequenze della Rai con la regia di Giulia Giapponesi che ha avuto il grande merito di trasformare una famosa canzone della Resistenza italiana in una pellicola che racconta quello che è successo durante la Seconda Guerra Mondiale. Il film è stato realizzato e prodotto dalla compagnia I Wonder Pictures.

Bella Ciao, per la libertà: la trama del film

Il canto della resistenza italiana famoso in tutto il mondo, Bella Ciao, per la libertà, è stato preso in prestito in tante parti per evidenziare la voglia di protestare contro il regime che non permette di avere la libertà di opinione e di poter fare quello che si vuole. Nel corso della Seconda Guerra Mondiale la resistenza italiana, in particolare i partigiani avevano coniato questa canzone per evidenziare la loro voglia di liberarsi una volta per tutte dal dominio dei fascisti e soprattutto dei nazisti tedeschi.

In questo meraviglioso documentario si racconta non solo l’importanza che ha avuto la canzone Bella ciao durante il periodo che probabilmente ha segnato la parte più complessa e difficile della recente storia nostrana, ma anche e soprattutto di come in tante altre parti del mondo questo canto venga utilizzato per dare forza a chi vuole combattere e far fare i propri diritti a livello trasversale.

Il racconto inizia con la figura del famoso cantante italiano Vinicio Capossela che ricorda come la canzone venga utilizzata come una sorta di salvavita ogni qualvolta c’è una forma di sopruso nei confronti della libertà delle persone. Nel documentario si pone l’attenzione sul fatto che nonostante siano passati tantissimi decenni questa canzone risulta essere ancora particolarmente attuale nelle tante vicende che riguardano l’umanità.

