Bella ciao, polemiche sulla canzone/ Dalla Resistenza a La casa di carta

Il canto della Resistenza ma anche hit internazionale, non senza polemiche. Bella ciao è considerata all’unanimità l’inno dei partigiani, ma nel corso degli ultimi anni è diventata canzone di lotta delle nuove generazioni di tutto il mondo. Ad un secolo di distanza dalla sua nascita, il brano è al centro del documentario “Bella ciao. Per la libertà” di Giulia Giapponesi, in onda questa sera su Rai Tre.

Cambiamento climatico, Giornata della Terra 2022/ Earth Day "Segnali di ottimismo..."

La genesi, i misteri e la storia di Bella ciao sono stati spesso oggetto di dibattito, anche a causa di quanto registrato nel corso degli ultimi anni. Da punto di riferimento della lotta al nazifascismo, il canto si è evoluto, trasformato, divenendo la bandiera di chi combatte contro la giustizia. Questo gli ha permesso di essere considerato un patrimonio dell’umanità nella lotta per la libertà. Ma, come già rimarcato, non mancano diatribe e contrasti.

Davide Garzia uccide madre a calci e taglia i capelli/ Sindaco "Fabiola era felice"

Bella ciao, polemiche sulla canzone

Come già spiegato, Bella ciao è il brano-simbolo della Resistenza e ha iniziato il suo viaggio nel corso della Seconda guerra mondiale, per proseguire durante il boom economico. Il Festival della Gioventù gli consentì di diventare nota in tutto il mondo, raggiungendo il successo internazionale. Oggi è uno dei canti di riferimento della resistenza ucraina, ma non sono venute a mancare le storture.

Bella ciao è infatti diventata oggetto di remix dance e techno, ma il caso più eclatante è legato a La casa di carta, serie spagnola targata Netflix. “Il professore” Alvaro Morte, infatti, la intona prima della rapina alla Banca di Spagna. Una sequenza che ha destato grandi polemiche sul web e non solo, tanto da spingere gli sceneggiatori a prendere posizione. “Bella ciao è stata utilizzata come canto di Resistenza nei confronti del potere rappresentato dalle banche”, l’analisi di Javier Gomez.

ESTRAZIONE MILLION DAY E EXTRA MILLIONDAY/ Scopri le cinquine dei numeri vincenti di oggi 22 aprile 2022

Un’altra polemica è legata all’avvicinarsi del 25 aprile, festa nazionale che celebra la liberazione dal nazifascismo. Non sono infatti mancati episodi di contestazione sull’uso politico di Bella ciao, tanto da spingere i sindaci di centrodestra a vietare l’esecuzione del brano per le celebrazioni. O ancora, le diatribe per la scelta di alcuni insegnanti di fare intonare la canzone agli studenti.











© RIPRODUZIONE RISERVATA