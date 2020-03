Bella da morire/ Anticipazioni 15 marzo: Eva indaga sulla scomparsa di Gioia…

BELLA DA MORIRE: TRAMA DELLA FICTION E CAST

Bella da morire debutta con i primi due episodi nella prima serata di Rai 1 di oggi, domenica 15 marzo 2020, in prima Tv assoluta. La fiction con Cristiana Capotondi ruota attorno alla misteriosa scomparsa di una ragazza e alla decisione di Eva Cantini, il personaggio interpretato dalla protagonista, di fare ritorno nella sua città per fare chiarezza sul giallo. Una donna dal carattere forte, che deciderà di ritornare nella sua città d’origine per stare vicino alla sorella e che vivrà parecchie difficoltà nel rapportarsi con i nuovi colleghi. Al fianco della Capotondi troveremo inoltre Lucrezia Lante della Rovere nei panni di Giuditta Doria, una PM tenace che ha compiuto diversi sacrifici a favore della sua carriera. Sarà la prima a credere nel fatto che Gioia non sia davvero scappata, una teoria di Eva. Nonostante nella sua vita ci sia da anni un marito fedele e affettuoso, Giuditta subirà sempre di più il fascino dell’universo maschile. Per Gioia invece diventerà un’amica e un’alleata in grado di guidarla. Margherita Laterza rivestirà invece il ruolo del genio di medicina legale Anita Mancuso. Una donna che si sente a suo agio a contatto con la morte e molto meno con i vivi. I tre pilastri dello show riusciranno ad intrecciare un forte legame e a formare una squadra investigativa senza pari. Una vera e propria passione che l’ha resa a volte un po’ folle agli occhi degli altri e che creerà con Gioia un rapporto particolare. Ad aiutarle nel compito ci sarà Matteo Martari e il suo personaggio, Marco Corvi, un poliziotto socievole quanto irruento. Una vera e propria passione che l’ha resa a volte un po’ folle agli occhi degli altri e che creerà con Gioia un rapporto particolare. Completa il cast anche Benedetta Cimatti per il ruolo di Rachele, la sorella della protagonista e mamma del piccolo Matteo. Inoltre Giulia Arena sarà Gioia Scuderi, la vittima e con un passato da ragazza sempre in secondo piano. In secondo piano troveremo inoltre artisti del calibro di Gigio Alberti (Sergio Cantini); Paolo Sassanelli (Claudio Scuderi); Anna Ferruzzo (Tina Scuderi); Elena Radonicich (Sofia Scuderi) e Fausto Maria Sciarappa (Ignazio Iurini). Diretta da Andrea Molaioli, la serie crime parla alle famiglie e mette in risalto la tematica crime, accendendo le luci sui femminicidi. Allo stesso tempo si parla di relazioni ad ampio spettro, quelle che uniscono anime affine quanto quelle che invece accomunate dalla diversità. Oltre che ai rapporti genitori/figli, ai legami fra sorelle, a quelli sentimentali e molto altro ancora.

BELLA DA MORIRE ANTICIPAZIONI DEL 15 MARZO 2020

EPISODIO 1 – L’Ispettrice di Polizia Eva Cantini ritorna a Lagonero, la città in cui è nata, per supportare la sorella Rachele. Si ritroverà così a fare i conti con una realtà diversa, a partire dal Commissariato: il suo carattere duro si scontrerà presto con quello del questore Festi. Quando la giovane Gioia Scuderi sembrerà svanire nel nulla, Eva sarà l’unica in grado di intuire che c’è qualcosa di più di una semplice mattata adolescenziale. Nella sua esperienza si è occupata diverse volte di casi analoghi e sa che c’è qualcosa sotto. Sarà il PM Doria a permetterle di avviare le indagini, che presto le permetteranno di fare una scoperta drammatica.

EPISODIO 2 – La famiglia Cantini viene colpita da un evento particolare: il cane del padre di Eva e Rachele è stato avvelenato da un vicino di casa. Intanto, Eva e Marco continuano a cercare le piste utili per risolvere il caso di Gioia, nel frattempo ritrovata senza vita. I sospetti si dirigono subito verso l’uomo che ha visto e parlato per ultimo con la ragazza, Amir. Le prove sul suo conto però non ci sono e in seguito scompare. Forse qualcuno ha cercato di farsi giustizia da solo? Una nuova tragedia è dietro l’angolo.



