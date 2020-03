BELLA DA MORIRE/ Anticipazioni 22 marzo: il pericoloso segreto di Marco

BELLA DA MORIRE ANTICIPAZIONI DEL 22 MARZO 2020

Rai 1 trasmetterà nella sua prima serata di oggi, domenica 22 marzo 2020, due nuovi episodi di Bella da morire in prima Tv assoluta. Saranno il terzo e il quarto:

EPISODIO 3 – Eva e Marco sono sempre più sicuri che Graziano, l’agente con cui Gioia aveva una relazione, sia il vero colpevole. Le indagini sembrano mettere in luce una relazione torbida, a cui si aggiunge il fatto che l’uomo con cui stava in via ufficiale era un violento. Nel frattempo, Anita fa ulteriori indagini per scoprire l’orario esatto della morte, che viene fissata alle 21 di quel fatidico giorno. Un dato utile per restringere ulteriormente il campo e trovare il vero colpevole. Matteo invece compie gli anni e il nonno Sergio si presenta alla festa, ma Rachele decide di mandarlo via. Il bambino però diventerà nervoso quando vedrà che nessuno dei suoi compagni ha accettato l’invito, per via del carattere particolare della madre.

EPISODIO 4 – Eva è sicura che Graziano non abbia raccontato tutta la verità e trova nella sua donna delle pulizie una possibile testimone. Per riuscire a farla parlare però, l’Ispettrice dovrà usare i suoi soliti metodi non convenzionali. Intanto, Rachele subisce un incidente stradale e rischia di fare del male anche al figlio Matteo, che si trovava in auto con lei in quel momento. Eva non reagisce bene e l’accusa di essere irresponsabile, ma la sorella le rivela il suo segreto: il bambino è nato da uno stupro. Marco invece inizia a prendere le distanze da Eva e la lascia interdetta, visto il rapporto che si era creato. Anche in questo caso c’è un segreto da svelare: Marco ha un passato da uomo violento e teme di poter regredire, proprio a causa di quello che prova per la collega.

BELLA DA MORIRE, DOVE SIAMO RIMASTI

Bella da morire, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Eva (Cristiana Capotondi) ritorna nella sua città natale per aiutare Rachele (Benedetta Cimatti), la sorella. La ragazza infatti ha avuto uno scontro con una delle maestre del figlio e non è proprio una madre modello, anche se ha un bel rapporto con il figlio Matteo. Il giorno dopo, Eva suggerisce ad un padre disperato di contattare subito tutti gli ospedali, visto che la figlia Gioia (Giulia Arena) è scomparsa la sera precedente. I suoi metodi si scontrano però con quelli dell’Ispettore Corvi (Matteo Martari) e con il capo Festi, che preferisce lavorare con gli uomini. I due ispettori iniziano subito a seguire il caso di Gioia, una giovane modella che Eva ha conosciuto per caso qualche giorno prima, ma la PM Doria (Lucrezia Lante Della Rovere) non dà l’okay per analizzare le celle telefoniche e tracciare il percorso fatto dalla ragazza quella sera. Eva spinge quindi i genitori della ragazza a fare un appello in tv per convincere la Doria a procedere. Poi chiede di dragare il lago, convinta che Gioia sia una vittima di femminicidio.

Nonostante l’incidente in acqua con una sub, Eva decide poi di perlustrare il lago da sola: il suo intuito aveva ragione, Gioia è stata uccisa e gettata in acqua. Le indagini proseguono quindi con l’analisi del corpo ad opera del medico legale, Anita (Margherita Laterza), che ama parlare con i cadaveri e che intuisce subito che Gioia ha lottato con il suo assassino. Grazie alle telecamere in un’area di servizio, Marco ed Eva scoprono poi che Gioia ha parlato con un certo Amir prima del delitto. Il ragazzo viene sorpreso nei dintorni della casa e arrestato come principale sospettato. Quella sera, Eva rinuncia ad uno dei suoi soliti incontri con sconosciuti agganciati online e si presenta invece a casa di Marco, con cui vive una notte di passione. Quando Amir svanisce nel nulla, Eva intuisce subito che qualcuno l’ha prelevato con la forza, anche se Festi non è d’accordo. Marco viene informato poi che il ragazzo è innocente: la notte del delitto ha lavorato e il suo datore non ha detto nulla perchè abusivo. Seguendoil suo istinto, Eva riesce a trovare Amir: si trova in una baita nei boschi, legato, imbavagliato e con il fucile del padre di Gioia puntato contro. L’Ispettrice riesce a fermare Claudio (Paolo Sassanelli) e decide di non denunciarlo, ma permettergli di tornare a casa. Intanto, Anita scopre grazie alle analisi che Gioia era incinta di qualche settimana.



