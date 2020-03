BELLA DA MORIRE/ Anticipazioni puntata 22 marzo 2020: Graziano ha ucciso Gioia?

Bella da morire, anticipazioni puntata 22 marzo 2020

Graziano Silvetti ha ucciso Gioia Scuderi? Bella da morire cerca risposta a questa domanda anche se molto difficilmente nella puntata della settimana prossima, 22 marzo 2020, avremo delle certezze. Fatto sta che l’amante e agente della vittima ha un alibi che non si può definire di certo di ferro. La sua donna delle pulizie testimonia per lui, potrà bastare questo? Sarà Eva Cantini a indagare per cercare di trovare ulteriori risposte e capire cosa è successo davvero alla ragazza. Con metodi poco tradizionali deciderà di alzare la voce alla ricerca della verità con Marco Corvi pronto a trovare la strada per darle una mano senza litigare più di tanto. Sarà dunque interessante vedere come le forze dell’ordine si muoveranno di fronte a un caso che ha molti punti interrogativi ai quali è difficile dare una soluzione. Le anticipazioni al momento non sembrano aiutarci più di tanto in questo senso.

Chi ha ucciso Gioia?

Bella da morire tornerà in onda su Rai 1 in prima tv domenica prossima, quando il calendario ci dirà 22 marzo 2020. Sarà il momento della seconda puntata di una miniserie che ne prevede quattro. Eva Cantini e Marco Corvi continueranno le indagini per sapere chi ha ucciso Gioia. Tra i principali indiziati c’è sempre Graziano Silvetti, agente della ragazza e suo amante. Dall’autopsia intanto si è scoperto quando è morta la ragazza, visto che prendeva dei medicinali e questi permettono di ricostruire i tempi del suo decesso. Intanto il rapporto tra i due ispettori continua ad essere teso e non facilissimo da gestire anche se pare che ci sia anche attrazione tra di loro.

Rachele, la sorella di Eva, si dovrà scontrare con Sergio che è pronto a portare un regalo a Matteo per festeggiarlo. L’uomo sarà in grado di riuscire a trovare la fiducia del bimbo che continua la sua difficoltosa infanzia. Proprio Marco Corvi sarà protagonista di un incredibile colpo di scena perché arriverà a svelare a Eva che in passato ha alzato le mani sulla sua fidanzata e quindi ormai da tempo è costretto a frequentare un centro per uomini violenti. Questo sicuramente metterà ombre sopra la sua testa anche se è praticamente impossibile ricondurre a lui l’omicidio della bellissima Gioia. Le indagini continueranno anche se appare evidente che tutte le risposte arriveranno solo al termine della quarta puntata della serie televisiva targata Rai.

