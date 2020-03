Bella da morire/ Anticipazioni puntata 29 marzo 2020: Graziano scagionato?

Bella da morire, anticipazioni puntata 29 marzo 2020

Bella da morire torna in onda per la terza puntata domenica 29 marzo 2020 sempre in prima tv su Rai Uno. Sarà il momento dunque della penultima serata quella che ci porterà a scoprire da vicino gli episodi numero 5 e 6. Andiamo però a vedere quello che ci raccontano gli spoiler presenti in rete sulla serie tv con protagonista Cristiana Capotondi e soprattutto se ci saranno novità in merito al caso attorno al cui ruota la serie e cioè la morte della splendida Gioia.

Eva sarà pronta a mostrare a tutti il video dell’interrogatorio della donna delle pulizie di Graziano, una falsa confessione. La sua grande integrità morale la obbligherà a venire fuori e a raccontare quello che è accaduto. Proprio le parole della donna hanno portato all’arresto di quello che è stato l’agente e l’amante di Gioia. Il caso poi verrà riaperto dalle parole di una ragazza che regalerà una testimonianza davvero molto importante. Giuditta intanto sarà sempre più coinvolta emotivamente dal caso e deciderà allora di cedere le redini dello stesso a Iurini con la promessa però di tenere ancora a capo del tutto Eva. Per quest’ultima ci saranno anche delle pesanti rivelazioni in merito alla vita privata con il confronto con il padre per la scomparsa della sorella Rachele. La stessa avrà poi l’opportunità di un confronto con Edoardo, il padre di suo figlio Matteo.

