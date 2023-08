Bella Hadid e la malattia di Lyme: “Finalmente sto bene”/ “Tornerò quando sarò pronta. Dai 14 anni…”

Bella Hadid e la malattia di Lyme

Bellissima, considerata una delle modelle più importanti al mondo, Bella Hadid, attraverso una galleria di foto pubblicate sul suo profilo Instagram seguito da milioni di persone, ha condiviso il suo lungo percorso contro la malattia di Lyme di cui soffre da anni e che le ha reso difficile gestire la sua vita privata e professionale. “Ogni giorno provo almeno dieci di questi sintomi, da quando avevo circa 14 anni. Sono diventati più aggressivi quando ho compiuto 18 anni”, aveva spiegato la top model anni fa svelando di soffrire della malattia di Lyme.

Anni di cure per la modella che, nelle foto, mostra le giornate trascorse a casa insieme al suo fedele amico a quattro zampe. La modella, però, non si è mai arresa ed oggi vede la luce in fondo al tunnel. “Adesso finalmente sto bene“, racconta la top model che, però, non ha alcuna fretta di tornare in passerella.

Le parole di Bella Hadid e della sorella Gigi

Non sono stati anni facili per Bella Hadid che, tuttavia, raccontando le emozioni provate, rassicura i fan sottolineando che, se potesse tornare indietro, non cambierebbe nulla. “La piccola me che ha sofferto sarebbe così orgogliosa della me cresciuta per non aver rinunciato a me stessa. Sono grata alla mia mamma… per essermi stata vicina, per non avermi mai abbandonata, per avermi protetta, sostenuta, ma soprattutto per aver creduto in tutto questo. Vivere in questo stato, peggiorando con il tempo (…) mi ha fatto soffrire in modi che non riesco a spiegare”, scrive.

Poi aggiunge: “Sto bene e non dovete preoccuparvi e non cambierei nulla per nulla al mondo. Se dovessi passare di nuovo attraverso tutto questo, per arrivare qui, in questo preciso momento in cui mi trovo, con tutti voi, finalmente in salute, rifarei tutto. Mi ha reso ciò che sono oggi“ ringraziando anche le aziende con cui lavora per averla supportata sempre. Qualche giorno fa anche la sorella Gigi aveva scritto: “Non vedo l’ora che tu possa tornare. Bella ha appena concluso un lungo e intenso ciclo di trattamenti per la malattia di Lyme. Sono così orgogliosa di lei ed emozionata per il suo ritorno. Quando si sentirà pronta”.













