Bella Hahid preoccupa i fan pubblicando su Instagram delle foto in cui appare in lacrime e in ospedale.

Belle Hadid, tra le modelle più richieste e più affermate al mondo, fa parlare di sé preoccupando i fan per una serie di foto pubblicate sul suo profilo Instagram. La 27enne top model ha deciso di mostrarsi senza filtri e senza trucci, condividendo foto in cui appare in lacrime e in ospedale con una flebo al braccio. «Scusate se sparisco sempre, vi voglio bene», scrive la modella nella didascalia delle foto. Tanti i messaggi ricevuti dalla top model sotto il post con i fan che le augurano di riprendersi subito e tornare in passerella.

Tra i tanti messaggi non mancano quelli dei genitori e della sorella Gigi. Mamma Yolanda la definisce una «guerriera della Lyme» mentre il papà Mohamed aggiunge: «Amo la mia supereroina, ora e sempre». «Ti voglio bene! Spero ti rimetterai in forze presto, come meriti», è invece il messaggio della sorella Gigi.

Come sta e che malattia ha Bella Hadid

Non è la prima volta in cui Bella Hadid si mostra mentre sta male. La top model, infatti, convive con la malattia di Lyme la cui diagnosi è arrivata nel 2012. All’epoca, anche la madre di Bella e il fratello più piccolo vennero colpiti dalla stessa malattia. Nel 2023, poi, la 28enne aveva scritto su Instagram: «La piccola me che soffriva sarebbe così orgogliosa della me adulta per non essersi mai arresa», le parole della modella che, oggi, con le nuove foto, sta preoccupando nuovamente i fan.

Bella Hadid, così, da anni, combatte contro la malattia di Lyme che è un’infezione cronica che può causare dolore, affaticamento e sintomi invalidanti. Come la top model, altri personaggi famosi sono stati colpiti dalla stessa malattia come Justin Timberlake e Avril Lavigne che, esattamente come Bella, hanno raccontato tutto ai fans.