Bella Hadid malata e fragile in ospedale, la mamma Yolanda in lacrime: “Il mio dolore non si può spiegare. Lei combatte un inferno invisibile”

Bella Hadid ha pubblicato un post su Instagram che ha preoccupato i suoi fan. La modella, sorella della famosa Gigi, ha condiviso una foto in cui piange sdraiata in un letto d’ospedale mentre sua madre la abbraccia teneramente. Sullo sfondo, cannule per la trasfusione del sangue e bende, così come le lacrime della ragazza che hanno commosso l’intero web. Ma cosa le è successo?

Marito Claudia Cardinale: da Franco Cristaldi a Pasquale Squitieri/ "Chi è stato l'unico vero amore"

“Mi dispiace, ma sono di nuovo qui!“, ha scritto la top model, scusandosi di dover sempre sparire dai social per via della sua malattia. Bella Hadid soffre della malattia di Lyme, una patologia che richiede costanti cure e ricoveri in ospedale, e che rende la vita davvero difficile. La sorella Gigi Hadid ha commentato il post scrivendo queste parole: “Ti voglio bene! Spero che ti sentirai forte e bene come meriti, presto“. Allo stesso tempo anche la sua cara amica Nikki Reed le ha mandato pensieri positivi, luce e amore.

Elisabetta Canalis e Alvise Rigo, flirt confermato? Inseparabili a Milano/ Spuntano le prime foto insieme

Bella Hadid, lo sfogo di mamma Yolanda: “Difficile da spiegare o capire”

La mamma di Bella Hadid, Yolanda, ha poi detto la sua in un lungo post su Instagram spiegando le sue emozioni e le sue sensazioni in questo momento difficile. Le sue parole hanno commosso i fan, ma soprattutto hanno suscitato tanta empatia da parte di chi soffre o chi è a contatto con un malato di Lyme: “Come capirete guardando la mia Bella lottare in silenzio, ha tagliato dentro di me il nucleo più profondo della disperazione. La disabilità invisibile della malattia neurologica cronica di Lyme è difficile da spiegare o capire per nessuno“, dice, “Cerco di dare l’esempio nel nostro viaggio nella malattia, ma il mio dolore non è paragonabile a vedere la mia bambina soffrire“.

Nicole Belloni, da Temptation Island a Uomini e Donne/ Corteggiatrice di Flavio, ma spunta una segnalazione

Bella Hadid combatte con la malattia di Lyme dal 2012 e non tutti sanno che sia il fratello Anwar che la madre Yolanda hanno avuto la stessa diagnosi. Da allora la modella non si è mai fatta abbattere e ha affrontato i 15 anni di sofferenza sottoponendosi a tante cure e trattamenti. Tempo fa aveva scritto una dedica a sè stessa: “La piccola me che soffriva sarebbe così orgogliosa della me adulta per non essersi mai arresa“