Bella Hadid minacciata di morte dopo foto pro Palestina/ “Non voglio più tacere, io dalla parte dell’umanità”

Bella Hadid, minacce di morte dopo la foto in favore della Palestina

Bella Hadid rompe il silenzio dopo le minacce di morte ricevute sui social nelle ultime ore. Ore di ansia per la modella di origini palestinesi che si è ritrovata a fare i conti con diverse minacce sui propri profili social e non solo dopo essersi mostrata in favore della propria terra. Dopo il pensiero di sua sorella, anche la star ha deciso di condividere su Instagram le sue riflessioni e la sua esperienza sui gravi avvenimenti delle ultime settimane tra Palestina e Israele. Intervenuta sui social, Bella si è sfogata, portando alla luce gli avvenimenti delle ultime ore: “Non posso più essere messa a tacere. La paura non è un’opzione. Le persone e i bambini della Palestina, specialmente di Gaza, non possono più permettersi il nostro silenzio. Noi non siamo coraggiosi, loro sì “,scrive in apertura del post la Hadid.

TALE E QUALE SHOW 2023, 6A PUNTATA/ Classifica, diretta, imitazioni: Scialpi si ritira, Jo Squillo stupisce

“Il mio cuore sta sanguinando di dolore a causa del trauma nel vedere ciò che accade, ma anche per ciò che provo per il mio sangue palestinese. Sono addolorata per tutte le madre che hanno perso i loro figli, per tutti i bambini che piangono da soli e per tutti padri, fratelli, sorelle, zii, zie e amici che non cammineranno più su questa terra. Io ho ricevuto quotidianamente centinaia di minacce di morte”, ha aggiunto Bella Hadid.

Scialpi abbandona Tale e quale Show 2023: "Costretto a ritirarsi"/ Infortunio e operazione: ecco come sta

Bella Hadid reagisce agli attacchi social: “Sono dalla parte dell’umanità”

Dopo giorni di silenzio e pensieri introversi, Bella Hadid ha deciso di romperlo affidando il proprio lungo pensiero a Instagram, raccogliendo un’ondata di affetto senza precedenti da parte dei sostenitori. La modella ha speso parole importanti per tutti quei civili vittime della battaglia in questi drammatici giorni, dove la conta annovera purtroppo anche tantissimi bambini: “Credo, nel profondo del mio cuore, che nessun bambino, nessun popolo, in nessun luogo, debba essere portato via dalla propria famiglia, temporaneamente o per sempre“.

Angelina Mango nel mirino del web/ Il look al "Voglia di vivere tour" fa discutere: la polemica

“Questo vale sia per gli israeliani che per i palestinesi. Da 75 anni, insieme a tutto il popolo palestinese, subisce violenza. In particolare, le brutali invasioni dei coloni che hanno portato alla distruzione di intere comunità, omicidi a sangue freddo e la rimozione forzata delle famiglie dalle loro case. La pratica degli insediamenti in terra palestinese continua ancora fino a oggi. Il dolore è inimmaginabile”, ha proseguito Bella Hadid. In conclusione del suo appello sui social, arriva il messaggio umanitario: “Io sono dalla parte dell’umanità, sapendo che la pace e la sicurezza appartengono a tutti noi”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA