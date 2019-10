Bella Iseo, Alessandro Borghese 4 ristoranti/ Pilzone d’Iseo: risotto al Franciacorta

Il Ristorante Bella Iseo sarà tra i protagonisti della nuova puntata di Alessandro Borghese 4 ristoranti in onda stasera, 8 ottobre 2019, su Sky Uno. Il ristorante si trova a Pilzone d’Iseo ed è di proprietà del 46enne Fabio. Questi vanta una carriera di quasi 30 anni, visto che ha iniziato da giovanissimo. Il lavoro in questo locale l’ha iniziato due anni fa, fino a farlo diventare una vera e propria cornice della Franciacorta tra aromi, sapori e anche gusto nell’estetica. Il locale sorge in una cornice veramente suggestiva, all’interno di un’antica struttura che si contrappone con gli interni decisamente più moderni. Da non perdere la vista della terrazza che affaccia direttamente sul lago e che offre grandi emozioni per la sua vista mozzafiato.

Bella Iseo, Alessandro Borghese 4 ristoranti, cosa si mangia?

Ma cosa si mangia al Ristorante Bella Iseo? Troveremo in tavola i prodotti tipici del bresciano e soprattutto il pesce di lago pescato fresco e con il suo sapore inconfondibile. Il proprietario del locale lo descrive come un mix tra ricette salutari, semplicità dei nostri antenati e modernità nelle realizzazioni tecniche. Il piatto forte è il risotto mantecato con il vino del luogo il Franciacorta. Questo viene considerato adatto ad ogni tipo di piatto che si presenta all’interno del menù perché è decisamente secco ed è in grado di avere un potere sgrassante sulla bocca dopo aver degustato qualsiasi pietanza.

