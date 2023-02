Bella Ramsey, star The Last of Us risponde agli hater/ “Abituatevi alle storie gay”

L’attrice inglese Bella Ramsey, protagonista in queste settimane in tv con la serie targata HBO The Last of Us, è uscita allo scoperto per rispondere ai commenti omofobi nei suoi confronti e in generale verso lo stesso prodotto televisivo. Numerosi, come sottolineato dai colleghi di Wired, sono stati gli utenti che hanno inondato i siti web del settore con recensioni negative facendo anche review bombing, ed in particolare dopo il terzo episodio (attenzione spoiler), quello incentrato sull’amore fra Bill e Frank, i due superstiti interpretati da Nick Offerman e Murray Bartlett

Peccato però che chi avesse giocato a The Last of Us, sa benissimo che tale vicenda risulta essere fondamentale nell’arco narrativo proprio di Ellie, la giovane sopravvissuta interpretata appunto da Bella Ramsey. Proprio per questo l’artista, già vista in azione ne Il Trono di Spade, ha spiegato: “Lo so che le persone rimarranno della loro opinione. Ma io dico che devono farci l’abitudine”, le sue parole ai microfoni del magazine Gq edizione britannica riferendosi ai contenuti LGBTQ+: “Se non vuoi guardare la serie per via delle sue storie gay, perché c’è un personaggio trans, beh quello riguarda solo te, sei tu che ci perdi qualcosa”.

BELLA RAMSEY: “NON SONO PARTICOLARMENTE ANSIOSA…”

Quindi Bella Ramsey ha ribadito il concetto: “Non sono particolarmente ansiosa per questo. So che le persone penseranno quello che vogliono pensare. Ma dovranno abituarsi. Se non vuoi guardare lo spettacolo perché ha trame gay, perché ha un personaggio trans, è colpa tua e te lo stai perdendo. Non mi farà paura. Penso che anzi sia una sfida”, riferendosi alla seconda stagione di The Last of Us, già ufficialmente annunciata e in cui, se i produttori decideranno di seguire ancora la trama del videogioco di Naughty Dog, esploreranno ulteriormente la sessualità di Bella Ramsey. La ragazza conoscerà infatti Dina, la sua fidanzata, e ciò rappresenterà senza dubbio una parte centrale della serie.

