È durato tre anni l’amore tra Benjamin Mascolo e Bella Thorne. I due si sono conosciuti al Coachella e hanno deciso di cominciare una relazione che ha portato il cantante a trasferirsi negli Stati Uniti. Il trasferimento è arrivato in concomitanza con la separazione dal duo Benji & Fede, che aveva fondato insieme all’amico e collega Federico Rossi. Una nuova vita, dunque, con la splendida attrice statunitense, e anche nuove sfide professionali. Benji, infatti, negli Usa ha recitato nella commedia romantica “Time is up” proprio insieme alla compagna, poi diventata moglie. Sembrava una coppia inossidabile, da sogno, ma così non è stato. I due, infatti, si sono lasciati nel 2022 dopo una serie di problematiche che andavano avanti già da diverso tempo.

Come raccontato infatti proprio da Benjamin Mascolo, sono stati anni difficili, soprattutto dopo il primo anno. Bella Thorne era spesso sola negli Stati Uniti quando Benjamin tornava in Italia e soffriva particolarmente la noia. Ha chiesto così al marito di poter vedere altre ragazze e non per amicizia: Bella, infatti, è bisessuale. È cominciata così una nuova fase del loro rapporto in cui Bella vedeva altre donne con le quali intratteneva dei rapporti sessuali, che poi hanno cominciato a coinvolgere anche lo stesso Benji. Inizialmente il cantante viveva come un sogno la possibilità di avere rapporti con la donna che amava e con altre ragazze splendide, ma con il tempo tutto ciò ha logorato lui e la loro storia d’amore.

Bella Thorne, chi è la ex moglie di Benjamin Mascolo: la dipendenza dalla droga e la rottura

Benjamin Mascolo ha raccontato che dopo aver vissuto con Bella Thorne questa seconda fase del loro rapporto, in seguito ad un periodo iniziale nel quale tutto questo sembrava un sogno, è cominciato a star male e a fare uso di sostanze stupefacenti che lo hanno portato a diventare dipendente. L’ex moglie di Benjamin Mascolo lo ha così cacciato di casa e lui una notte si è presentato sotto casa sua, spaventandola a morte perché fuori di sé per via della droga. Da quel momento è arrivata la rottura per la coppia, con il cantante che ha tornato in Italia e rotto i ponti con quel passato deleterio.