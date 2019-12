Bella Thorne e Benjamin Mascolo/ Il bacio sotto il vischio porterà fortuna alla coppia?

Benjamin Mascolo e Bella Thorne sono ufficialmente la coppia dell’anno

C’è chi non avrebbe scommesso nulla su Benjamin Mascolo e Bella Thorne , e poi ci sono i loro ammiratori che avevano percepito la profondità del loro legame. Lei è una bellissima attrice americana, lui invece una popstar italiana. È una favola che quasi sembra fare invidia alla trama di un film. Insieme hanno incantato i red carpet e ma la loro bellezza si può percepire anche dagli scatti quotidiani che condividono sulle loro pagine social. In occasione delle feste di Natale, la coppia Thorne-Mascolo ha incantato i suoi follower con delle foto a tema tutto natalizio. Bella, immortalata accanto al suo albero di Natale e con un grandissimo peluche rosso tra le braccia, indossa un pigiama rosso e un cappellino di Babbo Natale. Nello scatto del bacio condiviso dalla Thorne appare anche il suo fidanzato, Benji, con lo stesso pigiama ma senza cappellino.

La dedica di Benjamin Mascolo alla sua fidanzata Bella Thorne per Natale

I romanticissimi scatti sono stati accompagnati da alcune dediche speciali. Quella che colpisce di più è la frase scritta da Benji, che parla del suo Natale insieme a Bella e del fascino delle feste quando sei con le persone che ami: “Da quando non sono più bambino ho smesso di costruire castelli e navi pirata con i Lego e Natale è diventato un giorno come tanti”. Poi grazie a lei ha riscoperto la bellezza dell’atmosfera natalizia: “Eppure qualcuno mi ha costretto a impacchettare regali tutta la vigilia e indossare un pigiama rosso e un cappello da babbo natale (che ho agilmente nascosto nelle foto) e mi sono ricordato che questa festività non è per me ma per tutte le persone a cui voglio bene. Sono un ragazzo fortunato”. E per concludere gli auguri ai suoi fan: “Vi auguro tanta serenità e di godervi questi giorni con i vostri cari”.





© RIPRODUZIONE RISERVATA