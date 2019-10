Bella Thorne e Benjamin Mascolo in una relazione a tre/ Lei a letto con un’altra!

Bella Thorne non ha mai fatto segreto delle sue tendenze amorose. L’attrice ha infatti ammesso di essere interessata sia agli uomini che alle donne. Da mesi Bella è fidanzata con un noto musicista italiano, Benjamin Mascolo del noto duo Benji e Fede. Tra i due c’è una grande sintonia e un rapporto davvero solido, che nelle ultime ore ha però trovato un’inaspettata svolta. Sì, perché la Thorne ha postato una foto che ha lasciato i fan dei due di sanno. In questa, l’attrice è a letto, in topless, e abbraccia una persona che non è Benjamin. Non è neanche un uomo, bensì una donna che, come lei, è in topless. Le due ragazze si abbracciano, nascondendo il décolleté all’obiettivo, che comunque riprende la complicità e l’imbarazzo delle due ragazze.

Bella Throne e Benji in una relazione poliamorosa

Con questa foto, Bella Thorne presenta la sua nuova ragazza che, pur nascondendo il volto all’obiettivo, viene subito identificata dai più attenti. Lei è Alex Martini e lavora come assistente alla produzione. “È molto carina. La prima ragazza con la quale sia mai riuscita ad essere timida davanti all’obiettivo!” ha scritto Bella Thorne accanto allo scatto che, in pochi istanti, ha scatenato migliaia di commenti. Questo non vuol dire che Bella e Benjamin si siano lasciati, bensì che ora la loro relazione non comprende più due persone, bensì 3. Una relazione poliamorosa, dunque. Ma come ha reagito Benjamin di fronte a questo annuncio? Bene, stando al commento lasciato sotto la foto: “Voi ragazze siete carine!” ha scritto il cantante.





