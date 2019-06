Bella Thorne e Benji/ Uscita di coppia con Chiara Ferragni e Fedez a Los Angeles

Bella Thorne e Benjamin Mascolo del duo “Benji & Fede” sempre più uniti e propensi a farsi vedere in pubblico dopo l’ufficializzazione della loro storia d’amore. E chissà che per gestire la loro coppia al netto di una popolarità crescente i due non abbiano chiesto consiglio a due che di questo argomento ne sanno qualcosa come Chiara Ferragni e Fedez. I quattro, infatti, sono stati protagonisti di un’uscita a quattro per le vie di Los Angeles. Ma se per i Ferragnez può essere naturale trovarsi a quelle latitudini essendo proprietari di una casa, diverso è il discorso per Benji, che la West Coast l’ha raggiunta per trascorrere del tempo insieme alla fidanzata. La cantante e attrice è finita nel mirino degli sfottò di Benji, che su Instagram ha scritto:”Non le piacciono i cannoli siciliani, non so se posso fidarmi”.

BELLA THORNE E BENJI

Bella Thorne, Benji, Chiara Ferragni e Fedez si sono incontrati in un locale che produce dolci tipici siciliani. Il rapper non ha perso occasione per mostrare “solidarietà” all’amico:”Un mazzo di fiori di zucca e via!”. Scherzi a parte, Benji è molto felice della storia con Bella Thorne. I due qualche giorno fa erano insieme al Gay Pride di Modena ed è stato Mascolo a spiegare il motivo:”La mia ragazza è bisessuale. Voi direte, ‘Hai vinto tutto’. Io dico, ‘Avrò vinto tutto quando saremo più di due nel letto’. Io sono già uno molto geloso, adesso devo stare attento sia ai ragazzi che alle ragazze. Sono felice perché mi sta insegnando tanto e sono orgoglioso di lei come di tutte le persone che hanno avuto il coraggio di fare coming out. Dobbiamo essere uniti per debellare quella che è la vera malattia, ovvero l’omofobia”.





