Bella Thorne, ex fidanzata Benjamin Mascolo/ “E’ stata un’esperienza meravigliosa”

Bella Thorne e Benjamin Mascolo: perchè si sono lasciati?

Bella Thorne è l’ex fidanzata di Benjamin Mascolo, ma anche un’attrice americana die grande successo. La coppia stava per sposarsi, ma improvvisamente qualcosa è cambiato visto che a giugno 2022 hanno annunciato la fine del loro amore. “Oggi mi sono svegliata da sola”. Con queste parole l’attrice di “Un sole ha mezzanotte” ha annunciato sui social la fine della storia con Benjiamin Mascolo. La coppia si era conosciuta nel 2019 sul lago di Como: un vero e proprio colpo di fulmine che li aveva portati a comunicare nel 2011 la volontà di sposarsi. Un matrimonio saltato, ma non è dato sapere cosa sia successo tra i due e quali siano i reali motivi della fine dell’idillio.

Perché Bella Thorne e Benji si sono lasciati?/ "Nessun fallimento. Era destino che…"

L’ex cantante del duo Benji&Fede in merito alla separazione dalla compagna ha detto: “non è assolutamente un fallimento da parte di nessuno dei due, perché nessuna connessione quando è reale è sprecata o inutile, e il bene e il male sono solo una categoria personale con cui la mente umana etichetta cose, persone, sentimenti, basandosi sul nostro ego e sulla nostra identità, e non sulla parola di Dio. Era destino che fosse così, ed è stato bellissimo”. Infine, una dedica alla sua Bella: “Auguro solo il meglio a questa persona e ci sarò sempre per lei”.

Benjamin Mascolo e Bella Thorne si sono lasciati/ "Doveva essere, è stato bellissimo"

Bella Thorne: 3 anni d’amore con Benjamin Mascolo

La fine di un amore lascia sempre delle ferite aperte. Lo sanno bene Bella Thorne e Benjamin Mascolo che, dopo tre anni di idillio, si sono detti addio. Un amore che ha lasciato tanti bellissimi ricordi stando a quanto scritto proprio dal cantante sui social: “poco più di tre anni fa le mie strade si sono incrociate con la persona più meravigliosa del mondo. Quel giorno la mia vita è cambiata per sempre e sono profondamente grato per ogni singolo momento che da allora abbiamo condiviso. Crescere con lei al mio fianco è stata un’esperienza davvero edificante”.

QUANDO SI SPOSANO BENJI E BELLA THORNE?/ "Matrimonio in Italia, poi in Usa. La data…"

Non solo, Benjamin ricordando gli anni trascorsi con Bella ha detto: “grazie a lei ho imparato il significato dell’amore incondizionato, qualcosa che solo i miei genitori mi hanno dato mentre crescevo e non sarei stato in grado di aprirmi totalmente e di nuovo e accettarlo nella mia vita adulta prima d’incontrarla. Ricordo una delle prime cose che mi ha detto quando abbiamo iniziato a frequentarci, qualcosa di così semplice e profondo da risonare nel profondo della mia anima e del mio cervello”. Infine il cantante ha anche confessato quanto Belle sia stata importante per lui: “per la prima volta ho iniziato a credere di valere qualcosa. Attraverso i suoi occhi ho imparato ad amarmi, a sentirmi bello, accettato mentre accettavo me stesso, con i miei infiniti difetti e imperfezioni. Non sarò mai in grado di esprimere fino in fondo a parole cosa significhi essere salvato da qualcuno ed è qualcosa che so con tutto il mio cuore che ad un certo punto del proprio viaggio ogni singola creatura lo sperimenta. Si chiama salvezza”.











