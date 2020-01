BELLA THORNE, FIDANZATA BENJI/ “È una ragazza straordinaria e molto matura”

Bella Thorne e Benji del duo Benji&Fede sono fidanzati ormai da mesi. I due si sono conosciuti ad aprile al Coachella, e da allora non si sono più lasciati. La loro storia va avanti a gonfie vele e – a quanto pare – sono molto felici di essersi scelti. “Se dovessi presentare Bella a qualcuno per prima cosa direi che è davvero bellissima, straordinaria, ogni volta che la guardo vedo una bellezza diversa, è intelligente, è matura per avere solo 21 anni”, fa sapere Benji Mascolo. “Il mio ragazzo è italiano ed è semplicemente straordinario”, risponde Bella Thorne. A dire il vero, prima di vedersi in California, i due avevano già iniziato a scriversi su Instagram. Benji è convinto che sia stata lei a fare il primo passo, commentando una sua foto, ma Bella non se lo ricorda. Dopo quel commento, i due si sono scambiati i numeri di telefono, ma sono riusciti a incontrarsi dopo molto tempo. Ogni volta che Benji era in America, infatti, Bella si trovava fuori per lavoro. Il loro primo incontro di persona è avvenuto dunque all’inizio del 2019.

Benji in America per stare più vicino a Bella Thorne

Bella Thorne è la prima ragazza alla quale Benji ha detto “ti amo”. Lei è l’attrice americana che ha letteralmente rapito il suo cuore, fino a portarlo a Los Angeles dove lui si reca spesso per vederla. I fan l’adorano, così come i suoi genitori; perché sì, lui l’ha presentata ufficialmente anche a mamma e papà. È la prima volta che prende così sul serio una relazione. La lingua e la lontananza non hanno mai rappresentato un ostacolo: Benji, infatti, vanta un ottimo inglese, e pensa di trasferirsi per qualche mese in America per stare più vicino a Bella. Lei, al momento, è impegnata sul set di tre film diversi: dopo le vacanze in compagnia del fidanzato italiano, ha ripreso la vita di sempre. In tanti hanno ipotizzato che il loro rapporto non potesse durare a lungo, considerando quanto sono distanti. Benji ovvia al problema con i messaggi e con Facetime, nell’attesa dei prossimi viaggi insieme.

Il Natale insieme a Los Angeles

Inutile dire che Benji ha raggiunto Bella Thorne a Los Angeles in occasione delle scorse festività natalizie. Ogni scusa è buona per vedersi: altro che flirt passeggero! Benji sostiene di aver riscoperto grazie a lei la bellezza e l’importanza del Natale: “Da quando non sono più bambino ho smesso di costruire castelli e navi pirata con i Lego e Natale è diventato un giorno come tanti. Eppure qualcuno mi ha costretto a impacchettare regali tutta la vigilia e indossare un pigiama rosso e un cappello da babbo natale (che ho agilmente nascosto nelle foto) e mi sono ricordato che questa festività non è per me ma per tutte le persone a cui voglio bene. Sono un ragazzo fortunato. Vi auguro tanta serenità e di godervi questi giorni con i vostri cari. With love, B.”.



