Bella Thorne/ “Her&Him”, cortometraggio su PornHub: promosso dalla critica

Bella Thorne, attrice (e mille altre cose), da poco tempo più aggiungere anche la spunta di “regista” al suo lungo curriculum. Ed infatti ha finalmente messo insieme un progetto narrativo puntando al cortometraggio di trenta minuti “Her & Him”. Il suo lavoro ha debuttato nel sito streaming per adulti PornHub. Portale di hosting di video per soli adulti che ha già collaborato con la Thorne per la serie dei Visionaries Director’s Club, un programma in cui talenti promettenti ricevono un budget e risorse da utilizzare a loro piacimento, a condizione che il prodotto finito includa almeno una parte nell’attività sessuale non simulata. Il sito descrive l’iniziativa come un modo per “diversificare la produzione pornografica e contribuire a creare contenuti più vari con in mente più tipi di spettatori”. E infatti, la ventunenne Thorne ha creato un documento cinematografico nel mondo XXX, in cui considera il sesso con parsimonia rappresentato con una tesi più approfondita sulla connessione e la volatilità che si sono notevolmente modificati nel corso degli anni.

Bella Thorne, il suo cortometraggio “spinto” premiato dalla critica

La maggior parte del porno si orienta attorno allo spettacolo del piacere, filtrato attraverso tutti i canali del desiderio. Bella Thorne opera al contrario, a cominciare dalla preoccupazione tematica e inserendo la carnalità in essa. Il suo film mostra la coppia in scene di sesso oscurate con tatto. Thorne lo fa per enfatizzare la dinamica tra i suoi interpreti e allarga la cornice quanto basta per farci vedere tutto. L’attrice che da poco ha pubblicato un libro, ha avuto modo di regalare al suo pubblico una parte molto vera della sua persona. Dalla perdita di suo padre in giovane età, essendo sotto costante controllo mediatico, fino all’abuso e la tossicità che questi fattori possono creare con il passare del tempo. Ecco perché “Her & Him” che arriva sulla scia di un periodo tormentato debitamente documentato dai tabloid. La giovane quindi, ha mostrato di avere molto talento e occhio per le nuove idee. Proprio per questo, sta imparando come esprimerle in un modo differente, puntando sull’identità come una vera artista multimediale, tanto più accattivante per le sue intime imperfezioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA