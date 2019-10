Bella Thorne “In topless su Instagram”/ L’attrice torna a far discutere ma…

Bella Thorne sembra ormai diventato un chiodo fisso per tutti. Se fino a un paio di anni fa era solo buon cibo per gli appassionati di serie tv e di gossip ad esse legate ma adesso è diventato ormai argomento giornaliero un po’ per tutti, anche qui in Italia. Non è la prima volta che la bella attrice si lascia andare a relazioni “fuori dal comune”, a rapporti a tre, a relazioni con donne o con uomini, e lo stesso fa sui social mostrandosi spesso in bikini, in topless o in slip, e lo stesso ha fatto in queste ultime ore con la differenza che adesso in molti si interessano alle sue cose. In particolare, proprio in questi giorni, si è parlato di lei anche a Live Non è la d’Urso dove, parlando di Pupo, si è toccati anche l’argomento Bella Thorne e le sue relazioni.

BELLA THORNE IN TOPLESS SU INSTAGRAM, NON E’ LA PRIMA VOLTA

Al momento il fidanzato è Benji del duo italiano Benji e Fede e lui stesso ha sottolineato di non voler essere dato in pasto al gossip soprattutto in relazione a programmi trash come quelli della conduttrice napoletana, e adesso? I problemi di Barbara d’Urso saranno anche trash ma di sicuro Bella Thorne non è da meno, non lo è in questo particolare momento (dandosi alla produzione del porno) e non lo è stata in passato dandosi in pasta al gossip più volte e in tutte le angolazioni, per dirla in modo elegante. Ma se tanto mi da tanto…

Ecco il post pubblicato dall’attrice su Instagram qualche ora fa:





© RIPRODUZIONE RISERVATA