Bella Thorne “Le mie tet*e sono grandi, ma…”/ La provocazione fa impazzire i fan

Bella Thorne torna a far discutere sui social. Su instagram la fidanzata di Benjamin Mascolo ha pubblicato una nuova foto in cui sfoggia uno splendido bikini accompagnato da una divertente didascalia: “sweet little lonely flower 😍 (Yes I know my boobs are big but also LOOK AT THAT CUTE LONELY FLOWER) (Dolce piccolo fiore solitario 😍 (Sì, lo so che le mie tette sono grandi, ma guardo anche quel FIORE SVEGLIO SOLO)”. L’attrice de “Il sole a mezzanotte” nella foto si è fatta immortalare acqua e sapone mostrando un bikini da urlo che ha fatto impazzire i fan. Intanto procede a gonfie vele la storia d’amore con Benjamin Mascolo di Benji & Fede; una relazione poliamorosa visto che l’attrice da anni ha dichiarato la sua pansessualità. Al momento però nella vita di Bella c’è spazio solo per il cantante italiano come ha raccontato dalle pagine di Cosmopolitan Usa: “solo con Ben, non sto vedendo nessuna ragazza”.

Bella Thorne e Benjamin Mascolo: “mi rende molto felice”

Non solo, durante la lunga intervista concessa a Cosmopolitan Usa, Bella Thorne ha raccontato la sua idea di relazione poliamorosa: “se stai uscendo con un ragazzo e una ragazza, queste persone devono davvero andare d’accordo tra loro. O letteralmente andare a letto tra loro”. L’attrice ha sottolineato cosa sia importante all’interno di una relazione a tre: “si tratta di trovare la giusta combinazione tra due persone. Se funziona, puoi passare un weekend con due persone e tutti insieme uscite, vi divertite e condividete storie. È un’esperienza molto divertente, che sono stata capace di catturare un paio di volte, e ne amo l’idea. Amo amare due persone alla volta. Amo condividere storie con tre persone in una stanza. Quindi cerco sempre un modo di farla funzionare perché mi rende molto felice”. Infine l’attrice ha raccontato come diverse persone, contrarie inizialmente ad una relazione a tre, hanno poi successivamente d’ambito idea: “un sacco di persone che non volevano hanno cambiato idea. All’inizio mi chiedevano come potessi farlo ma poi quando ci hanno provato hanno totalmente cambiato idea, dicendo: Wow, questo è bello”.

