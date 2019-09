Bella Thorne premiata da Pornhub/ Miglior regista esordiente… nel porno!

La notizia del suo sbarco nel mondo del porno come regista aveva fatto molto discutere sui social network, ma Bella Thorne si sta togliendo le sue soddisfazioni. L’attrice e cantante infatti è pronta a ricevere il suo primo premio: come riportano i colleghi di Tmz, la 22enne di Pembroke Pines riceverà un premio da Pornhub come miglior regista esordiente per il suo cortometraggio Her and Him, che ha visto come protagonisti due star del mondo hard come Abella Danger e Small Hands. Lanciata dalla Disney, nota per aver vestito i panni di Cece Jones nella serie A tutto ritmo e di Paige Townsen nella serie teen drama Famous in Love, Bella Thorne sembra aver trovato la sua strada come cineasta di film porno: la sua “opera prima” otterrà un riconoscimento, la strada potrebbe essere solo in discesa…

BELLA THORNE PREMIATA DA PORNHUB

Come spiegato dal portale americano, Bella Thorne riceverà il riconoscimento nel corso del 2nd Annual Pornhub Awards Show, in programma il prossimo 11 ottobre 2019 e presentato dalla diva a luci rosse Asa Akira. Protagonista in film come Insieme per forza, L’A.S.S.O. nella manica e The Babysitter, la giovane ventiduenne ha deciso di sperimentare questa esperienza e le soddisfazioni non mancano: resta da vedere se avrà intenzione di continuare in questo campo o cimentarsi in lungometraggi non solo per gli adulti. La critica ha apprezzato il suo cortometraggio hard, con la Thorne elogiata per talento e occhio per le nuove idee. Insomma, il suo esordio – presentato in anteprima al Festival Internazionale del Cinema di Oldburg in Germania – è stato un successo: c’è grande curiosità per le prossime mosse…

