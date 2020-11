Bella Thorne, siparietto hot su Instagram/ Video: balla senza reggiseno e…

Bella Thorne infiamma Instagram regalando un siparietto bollente ai fans. L’attrice 23enne, a Roma per girare un film da protagonista insieme al fidanzato Benjamin Mascolo, sul proprio profilo social, ha pubblicato un video che ha conquistato migliaia di like e commenti. Bellissima, con un top che le lascia scoperto l’addome e un pantalone largo, con i lunghi capelli che le cadono sulle spalle, Bella Thorne improvvisa un balletto sensuale muovendosi al ritmo di musica. A farle da sottofondo non è una canzone qualunque, ma il suo nuovo singolo “Lonely” che ha deciso di promuovere esibendosi in una coreografia molto sensuale e che sta facendo impazzire i suoi 24,1 milioni di followers. Un filmato di pochi secondi in cui si mostra al naturale, ma in tutta la sua bellezza e che è diventato immediatamente virale.

BELLA THORNE E BENJAMIN MASCOLO INSIEME AL CINEMA

Oltre ad avere una vita di coppia serena con il fidanzato Benjamin Mascolo con cui potrebbe presto convolare a giuste nozze, Bella Thorne continua a mietere successi. L’attrice 23enne si sta preparando così per formare con Benjamin anche una coppia cinematografica. Innamorati nella vita, reciteranno insieme nel film “Time is Up”, diretto da Elisa Amoruso, già regista di “Chiara Ferragni – Unposted”. Un amore che è riuscito a superare anche la lontananza come ha confessato l’attrice in un’intervista rilasciata ai microfoni del magazine Grazia. “Siamo stati separati per cinque mesi. Poi ci siamo incontrati in Messico, perché a entrambi era permesso andare lì, ma solo dopo aver compilato tantissimi documenti. Ci ha dovuto seguire un avvocato specializzato in immigrazione, poi finalmente Ben ha avuto il permesso di entrare qui in America”.





