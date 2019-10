Bella Thorne vince il premio Pornhub/ “Il film X-Her & Him è ciò che amo”

Dalla Disney ai film porno il passo è breve. Bella Thorne ha deciso di dare una svolta alla propria carriera diventando una regista di film a luci rosse. L’ex stellina della Disney, infatti, ha diretto il film “Her & Him” per il quale ha ottenuto anche un premio dalla piattaforma “Pornhub” nel corso del “2nd Annual Pornhub Awards Show”. I protagonisti del film sono Abella Danger e Small Hands e Bella Thorne, parlando della sua nuova sfida professionale, non ha nascosto il proprio entusiasmo. “Le riprese sono state piuttosto interessanti” ha confessato ai microfoni di The Sun – “Abbiamo girato delle scene di vita reale sul set, non mi era mai capitato di farle. L’ambiente è stato abbastanza divertente”. Bella Thorne ha voluto condividere la sua gioia anche con i milioni di fans che la seguono su Instagram. “Sono così grata e onorata di aver ricevuto questo premio e di ottenere riconocimenti per aver letteralmente fatto ciò che amo … creando meravigliose visioni dell’arte”, ha scritto la novella regista.



BELLA THORNE: “IL FILM PORNO? E’ STATO ABBASTANZA DIVERTENTE”

La collaborazione tra Bella Thorne e la piattaforma “Pornhub” continuerà. La Thorne, infatti, su Instagram ha spiegato che sta lavorando per garantire la sicurezza di tutti gli utenti. “Sono così entusiasta di annunciare che sto lavorando con Pornhub per implementare un cambiamento nel loro algoritmo di sistema di segnalazione per garantire sicurezza a tutti“, ha annunciato la regista su Instagram. Il cambiamento di Bella Thorne, tuttavia, non è stato apprezzato da tutti. Alle critiche, però, Bella non dà peso e, come scrive Usa Today, replica così a chi le punta il dito contro: “Se pensi che il porno sia scomodo, mi dispiace che tu sia a disagio. Ma non far sentire le altre persone a disagio perché alla fine è il sesso. È qualcosa che il corpo umano vuole… Se ne hai paura, va bene. A ciascuno il suo. Ma non abbattere gli altri perché sono sicuri della loro sessualità”, ha dichiarato.







