BellaMa' di sera è un flop su Rai 2: i dati degli ascolti tv della prima puntata del format

La prima puntata di BellaMa’ di sera non è partita col piede giusto. Domenica, 14 settembre, in prima serata su Rai2, ha debuttato il programma di Pierluigi Diaco nella sua versione serale, ottenendo risultati piuttosto deludenti. Difatti, lo show ha raccolto poco più di 600mila spettatori, fermandosi intorno al 4% di share. Già la presentazione, trasmessa fino alle 21:39, non aveva convinto con circa 347mila spettatori e il 2%. I numeri hanno subito acceso i commenti, soprattutto se confrontati con quello che succedeva sulle altre reti nello stesso momento.

Difatti, su Rai 1 Imma Tataranni – Sostituto Procuratore ha conquistato oltre 2,2 milioni di spettatori con il 16,6% di share, mentre su Canale 5 La Notte nel Cuore ha fatto il 16,8% con più di 2,1 milioni di persone davanti allo schermo. Ancora più pesante il confronto con Le Iene su Italia 1, che hanno sfiorato il milione di spettatori con il 9,1% di share, dunque più del doppio di Diaco e del suo nuovo format.

BellaMa’ di Sera, ascolti tv: il flop di Pierluigi Diaco

Il risultato ha portato a parlare di un vero e proprio “flop“, già solo al debutto. Difatti, a differenza del programma di Pierluigi Diaco, PresaDiretta su Rai3 e Fuori dal Coro su Rete4 si sono posizionati intorno al 5,7% di share, quindi nuovamente sopra BellaMa’ di sera. Per Rai 2, si tratta quindi di numeri preoccupanti. Ora la vera sfida sarà capire se la trasmissione riuscirà a recuperare terreno con le prossime puntate, magari trovando un ritmo diverso o puntando su contenuti più interessanti. Fino ad ora, però, anche sui social il pubblico non sembra aver apprezzato il format, bocciandolo totalmente.